Lavori Erp agli alloggi di Pallerone e Ragnaia

Attenzione puntata su Aulla da parte dell’ente gestore di edilizia popolare Erp Massa Carrara S.p.A. E’ lo stesso presidente Luca Panfietti a dare notizia di due gare indette dal gestore per la riqualificazione di fabbricati in diverse aree urbane. Interventi attesi e che, una volta partiti, saranno realizzati a stretto giro.

Il primo interessa il complesso della Ragnaia all’indirizzo di via Pioli-via Casciari: nei prossimi giorni sarà aggiudicata la gara indetta sulla base del relativo progetto esecutivo. Nella sostanza si tratta del rifacimento dei tetti del fabbricato, in corrispondenza dei numeri civici 52, 54, 56 e 58. I lavori che seguiranno, avranno termine entro l’anno corrente, secondo il cronoprogramma di Erp che fa anche sapere che l’opera è finanziata con superbonus 65% per interventi strutturali locali. "L’opera – spiega il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – va a sanare le problematiche strutturali ed il cattivo stato manutentivo dei tetti del complesso, dove sono presenti sette fabbricati tra loro uguali sia per configurazione architettonica che per caratteristiche strutturali".

Lo stesso Panfietti precisa: "L’intervento consiste nel rifacimento delle facciate ammalorate e del manto di copertura delle 7 palazzine di fine anni ’40 per un importo lavori di 1 milione e 200mila euro circa finanziati dal Por, piano operativo di reinvestimento, ed in parte da fondi di bilancio". Un secondo intervento riguarda, inoltre, la rimozione dell’amianto dal fabbricato di via Turati al civico 198 di Pallerone. La gara è stata aggiudicata in questi giorni ed il crono-programma prevede ritmi serrati con fine entro un bimestre dal termine di consegna dei lavori.

"In questo caso – spiega Panfietti – l’intervento consiste nella sostituzione del manto di copertura e della relativa sottostruttura attualmente in canaloni di cemento-amianto. L’importo è di 72mila euro ed avrà una durata di 60 giorni dall’avvio lavori". Particolarmente pressanti sono state le richieste dell’amministrazione comunale aullese riguardo a quest’ultimo intervento di bonifica dall’amianto: "Finalmente – dice il sindaco Valettini – dopo varie insistenze, sono state prese in carico le nostre segnalazioni ed Erp darà avvio ai lavori attesi su un fabbricato fortemente bisognoso di questo risanamento". Affidati, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria per un alloggio popolare di via Giromini.

Michela Carlotti