Lavori e interventi a Carrara est

Aumentare la sicurezza del centro storico con interventi sul rischio idrogeologico. Tra i lavori previsti, il progetto di adeguamento idraulico del Canal del Rio, con modifiche alla viabilità e alcuni disagi per la presenza dei cantieri a partire dall’anno nuovo. Nella commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli, in cui sono intervenuti gli assessori Moreno Lorenzini ed Elena Guadagni, oltre ai tecnici, sono state fornite alcune prime indicazioni sul cronoprogramma. L’intenzione degli uffici comunali, con l’arrivo del Natale, è di non blindare il centro storico, pianificando così l’avvio dei cantieri a dopo la Befana. "Si tratta di interventi che causeranno qualche disagio - ha sottolineato Lorenzini - ma, vedendo quanto successo di recente in Emilia Romagna, penso sia importante effettuare questi adeguamenti idraulici". Gli interventi di risagomatura di Canal del Rio, progettati dallo studio Fruzzetti, riguarderanno via Don Minzoni, poi nel tratto tra la Venere e la Uil, andando quindi in corso Rosselli e sul ponte. Inizieranno proprio nel punto di corso Rosselli. Su via Don Minzoni la sezione è più stretta ma rimarrà attiva la circolazione, con limitazioni ai parcheggi. Per via Don Minzoni, a step, il tempo dei lavori sarà di quattro mesi. Stesse tempistiche anche per il tratto dalla Venere alla Uil, con la strada che resterà chiusa. Meno tempo l’intervento sul ponte di via Rosselli, per circa 40 giorni di lavori. Per la natura dell’intervento, il ponte resterà chiuso al traffico per la durata del cantiere. Per agevolare il passaggio dei residenti, sarà istituito un doppio senso. Al riguardo sarà costruita una piccola rotonda subito a valle del ponte. Per i residenti ‘a monte’ del ponte, previsto il passaggio discendente da corso Rosselli e poi risalire da via VII luglio nel tratto da corso Rosselli alla piazza della Pubblica assistenza.

Daniele Rosi