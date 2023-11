Lavori ai sistemi informatici. Possibili disagi

Il Comune di Carrara informa che dalle 14 di oggi, a seguito di un aggiornamento dei sistemi informatici, è prevista l’interruzione di tutti i servizi che richiedono l’uso della rete informatica. In particolare, resteranno chiusi al pubblico in orario pomeridiano dalle 15,30 alle 17 di oggi gli uffici Tributi, Protocollo, Anagrafe e Stato civile nella sede centrale del Comune in piazza 2 Giugno a Carrara e nelle delegazioni di Avenza e Marina.

Il Comune si scusa per il disagio che il fermo dei servizi potrà causare ai cittadini e alle imprese, che però potranno in futuro avvalersi di un sistema più moderno ed efficiente.