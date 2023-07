Lavori a scuole e piscine Soldi per il polo Da Vinci "Nuove aule per i ragazzi e altri indirizzi di studio"

Scuola e sport sono le linee di indirizzo da sviluppare, per il futuro di Villafranca. Il sindaco Filippo Bellesi ne è sicuro. Lui e la sua giunta hanno già cominciato, ottenendo diversi finanziamenti. "Abbiamo ottenuto - dice - un finanziamento di un milione e duecentomila euro per completare il polo scolastico del Da Vinci. La struttura, così, sarà completata e ci sarà la possibilità di avere a disposizione più aule e spazi per gli studenti, in un plesso all’avanguardia, che potrà ospitare ulteriori indirizzi. La gara è stata aggiudicata e dobbiamo cominciare coi lavori, affidati alla ditta Habitat srl".

In quella zona sono previsti altri lavori, per la realizzazione di una palestra. Per ora infatti gli studenti usano una sorta di tensostruttura sportiva, che comunque non sarà sostituita, ma lasciata a disposizione delle associazioni. "La nuova palestra sarà realizzata nell’area dietro il liceo - aggiunge - per un milione e duecentomila euro. Di fatto rimarranno due palestre, quella nuova sarà realizzata con caratteristiche di risparmio energetico e di sicurezza. Ci hanno consegnato il progetto che dovrà essere approvato in giunta, intanto la provincia sta avviando l’iter per la manifestazione di interesse". A proposito di scuola, è appena cominciata l’opera di demolizione delle vecchie scuole elementari di Villafranca. Al loro posto sorgerà un moderno edificio polifunzionale per le famiglie che offrirà servizi diversi. Dichiarate inagibili dal punto di vista sismico, sono state abbandonate a favore del nuovo istituto comprensivo. L’edificio vecchio, enorme, ha ospitato le attività di alcune associazioni, ma da tempo è in stato di degrado. Il Comune di Villafranca si è mosso e ha ottenuto i contributi per demolirlo e realizzare al suo posto un centro polifunzionale, per due milione e mezzo a fondo perduto. La demolizione sarà terminata entro fine luglio, i lavori per realizzarlo sono stati affidati alla ditta Opera srl di Roma. Se le piscine resteranno chiuse, in programma c’è il rifacimento dell’intero complesso. Inail acquisterà dal Comune l’area individuata e in pochi anni Villafranca avrà piscine in grado di attirare ogni visitatore: quelle esterne riqualificate e quelle interne, dopo anni di degrado e abbandono, completamente ricostruite. "C’è appena stato un sopralluogo - chiude Bellesi - per poter predisporre la gara, per un investimento di oltre dieci milioni di euro. In programma la demolizione e ricostruzione delle piscine coperte, la sistemazione delle tribune e della parte esterna".

Monica Leoncini