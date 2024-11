Lavaggio delle strade : "Carrara est sporca. E marciapiedi inagibili"

Strade sporche e multe in occasione dello spazzamento meccanico in città. A sollevare il problema è Francesco Pom, residente di Carrara est, che lamenta la mancanza di stalli per le auto in occasione dell’attività di spazzamento e chiede una riorganizzazione del servizio che non raggiunge nessuno degli obiettivi.

"I parcheggi probabilmente sono il cruccio di ogni città, ma a Carrara sta forse mancando un filo conduttore delle varie iniziative – scrive Pom –, l’ultima della quali è la pulizia delle strade che con una logica quasi da enigmista alterna il lavaggio in un ben determinato giorno al mese. I cartelli avvisano ad esempio che il terzo mercoledì del mese ci sarà il lavaggio della strada, e se non si sposta la vettura alle 9 del mattino scatta la multa. Immaginiamo per un attimo la tempesta perfetta: cittadino con un’auto e un motorino, è domenica e il giorno dopo ci sarà il mercato. Quindi già parte degli agognati parcheggi non saranno disponibili a causa del mercato. Aggiungiamo un lunedì di lavaggio strade e scoprirete che la domenica sera trovare parcheggio equivale ad azzeccare la sestina vincente del supernealotto. Ma anche per il resto della settimana non si scherza".

Pom poi passa in rassegna quelli che secondo lui sono gli "errori più eclatanti". "Nessuno in giunta si è chiesto se i parcheggi totali nei giorni di lavaggio sono sufficienti per tutte le auto? Ricordo che il giorno dell’introduzione delle aree di parcheggio differenziate, il calcolo fu fatto e non c’era molto margine – prosegue Pom –. Quando due o tre strade sono sottese al lavaggio i parcheggi totali sono sufficienti? Il lavaggio strade non implica il lavaggio marciapiedi che sono uno scandalo a cielo aperto, con piante che crescono lungo i bordi delle case, defecazioni e urina di cani fuori controllo che attendono solo la pioggia per essere pulite. Il lavaggio avviene anche quando piove? Non si sa, ma le multe sì. Cosa chiediamo? No al lavaggio strade che nel centro della città nessuno ne aveva mai sentito il bisogno. No alle multe e no ai marciapiedi sporchi, che tornino gli operatori ecologici, che sia fatto il lavaggio dei marciapiedi e che i padroni dei cani senza apposita bottiglietta per disinfettare urina e defecazioni siano multati al posto degli automobilisti".