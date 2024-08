Lattanzi e la scelta di fronte alle tecnologie

La scelta come presupposto dell’essere umano e senziente, in un viaggio filosofico che si muove dal libero arbitrio di matrice cattolica fino ad arrivare al Dasein di Heidegger. E’ uno dei temi al centro della conferenza di Nicola Lattanzi (nella foto), ‘Digital Sapiens. Decidere con l’intelligenza artificiale’ in programma domani a Palazzo Binelli, alle 21.15. A intervistare il professore ordinario di Economia aziendale alla Scuola IMT Alti Studi Lucca dove insegna Strategia e Management per i Sistemi Complessi, sarà il giornalista David De Filippi. Un’anteprima della XIX edizione del festival Con-Vivere di Carrara in programma dal 5 all’8 settembre. Lattanzi ha partecipato alla fondazione dell’Innovation Center Lab - Neuroscience dell’IMT Alti Studi di Lucca, che promuove ricerca nel campo delle neuroscienze e della tecnologia applicata al settore bancario e alle scienze gestionali. La conferenza nasce dal libro che Lattanzi ha scritto assieme ad Andrea Vestrucci dove si analizzano le sfide dell’intelligenza artificiale. Se le sfide dell’IA sono entusiasmanti, resta una domanda cruciale: fino a che punto le nostre decisioni possono essere governate da uno strumento digitale?Un viaggio affascinante nella coabitazione fra intelligenza umana e artificiale.