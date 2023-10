L’atleta delle Maripose s’impone nella fune e al cerchio e ottiene il pass per la fase di zona tecnica interregionale Ginnastica ritmica, la piccola Emma Aliboni è campionessa regionale

Emma Aliboni, classe 2013, allieva dell’associazione sportiva Le Maripose di Massa, è in gara nel prestigioso Campionato Gold di specialità di ginnastica ritmica. A Viareggio, nella prima prova regionale, ha conquistato il terzo posto nel corpo libero e il quinto alla fune. Nella seconda prova regionale, a Montemurlo, prova che avrebbe assegnato il pass alle sole prime tre classificate per attrezzo con il miglior punteggio nelle due prove regionali, Emma si è presentata con due attrezzi, fune e cerchio, ed ha vinto in entrambe le occasioni. Oltre a ottenere il pass per la fase di zona tecnica interregionale a fine ottobre, Emma Aliboni (nella foto) ha conquistato il titolo di campionessa regionale alla fune e al cerchio.

È una vittoria importante che da un’ enorme carica alla nuova stagione sportiva molto impegnativa per tutta la sezione agonistica che sarà impegnata nel campionato individuale silver Ld e Le, dove presenteranno tutte programmi individuali nuovi e complessi. Tutto lo staff tecnico guidato da Marianna Bongiorni coadiuvata da Francesca Pellegrini, Ginevra Roidi e dalle insegnanti di danza Laura Pellerano e Agnese Innocenti, ha un grande lavoro da portare avanti per continuare a confermare i risultati via via crescenti delle proprie ginnaste. La stagione è appena iniziata è tante sono le attività che verranno proposte dalla nostra scuola. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per informazioni, iscrizioni e informazioni corsi adulti (afa, pilates) contattare Marianna al 327 8763382.