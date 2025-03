L’Associazione Mazziniana aderisce alla manifestazione ’Una piazza per l’Europa’

Aumentano gli apelli affinchè anche Massa aderisca all’iniziativa ’Una piazza per l’Europa’. La sezione ’Giordano Bondielli’ di Massa dell’Associazione Mazziniana Italiana, rinnovando la propria solidarietà al popolo ucraino, aderisce alla manifestazione prevista per il prossimo 15 marzo a Roma. Condivide inoltre il documento dell’Ami nazionale nel quale si evidenzia che, "di fronte agli attacchi cui è sottoposta l’Unione Europea, è giunto il momento di passare all’azione. La ’maggioranza silenziosa’ di cittadine e cittadini che credono nell’urgenza degli Stati Uniti d’Europa è chiamata a scendere in piazza per difendere la democrazia e l’ideale mazziniano dall’avanzata di nazionalismi aggressivi e violenti".