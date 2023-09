L’assessore Lara Benfatto ringrazia tutti gli sportivi: "Una preziosa occasione per tanti bambini e ragazzi"

"Sportcity un grande successo grazie al contributo di molti". Soddisfatta l’assessore allo sport Lara Benfatto per la manifestazione. "Domenica bambini e ragazzi hanno provato diversi sport in un’atmosfera di festa – dice Benfatto -. Ringrazio il Cai e la presidentessa Bruna Bologna. Il Cai propose un’iniziativa in centro e grazie al lavoro degli uffici e di Coni, e tante società, è nato lo Sportcity day. Succcesso per il muro di arrampicata e il nordic walking. Un grazie poi a Avis, Anffas, Afaph, Panathlon, Pallavolo San Marco, Ritmi Carrara, 2h Project, Mosca club, Rotellistica, Panathlon, CmC, Rhitm.Ic, Apuani rugby Massa, New Arcobaleno, Scherma apuano, Tennis club Simonelli, Polisportiva, My Rhitm, Des’Art dance, Aia Carrara, Tennis club Carrara, Carrara Legends, Nordic walking, , Atletica Uisp, Stracarrara, Team Stradella e Centro olistico Roberta Santini".