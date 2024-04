L’artistico diventa community e crea un podcast di ex alunni

È in programma una gran campagna per Carrara comunità artistica con il Gentileschi che sabato, dalle 10 alle 18, si farà laboratorio aperto per accogliere tutti coloro che – dal ‘900 ad oggi - hanno fatto la scuola di Carrara. A cura delle docenti Francesca Perozzi e Camilla Bianchi, di Spazi Fotografici e soprattutto degli studenti del corso di grafica, saranno almeno quattro le postazioni attive per ritrarre e intervistare gli ex studenti, docenti, presidi, personale del Liceo Artistico di Carrara.

A cinquant’anni dall’autonomia, a molti di più dalla sua nascita, l’obiettivo è ricostruirne storie e storia: di fare di tutte queste un podcast, una mostra e un libro-rivista. L’invito rivolto a tutte le persone legate all’Artistico di Carrara e in particolar modo agli ex studenti, mira a realizzare già in quella data la più grande reunion mai accaduta, poi a mettere insieme le tre produzioni previste dal progetto Carrara comunità artistica.

Nella stessa occasione le molte persone che hanno dimostrato interesse potranno portare le loro fotografie, memorie e ricordi della vita scolastica, per una raccolta da far confluire ancora nelle diverse produzioni o nella comunicazione dell’account Instagram. A proposito di questo, @carraracomunitaartistica_ è passato nelle mani, nelle facce e nei voci degli studenti di quinta (sempre del corso di grafica), al momento per invitare “tutti ma proprio tutti” a scuola. Info: [email protected]. Carrara Comunità Artistica è un progetto a cura di Spazi Fotografici e Liceo Artistico Gentileschi, realizzato con il sostegno di Siae e ministero della Cultura nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.