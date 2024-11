L’arte per il sociale. Violenza di genere. Premiato il manifesto ’Mia’ del Gentileschi

Uno dei crimini più biechi visti con gli occhi delle nuove generazioni, affinché questa spirale di violenza possa finalmente essere spezzata. Un manifesto contro la violenza sulle donne: la quarta A arti figurative del liceo artistico Gentileschi sul palco al Lucca Comics per il progetto “Trasformare” azioni per il contrasto alla violenza maschile contro le donne nel sistema educativo promosso dalla Regione Toscana. Oltre 300 studenti e studentesse della Toscana sono stati coinvolti nel percorso di formazione per il contrasto alla violenza di genere e all’hate speech che è stato presentato lo scorso 31 ottobre al Lucca Comics & Games. Progetto che porterà alla luce un altro segno tangibile nel nostro territorio, ovvero un murale a tema, che è in fase di conclusione, negli spazi esterni del centro antiviolenza a Carrara, in località San Martino.

Tra i tanti elaborati presentati dagli studenti è stato selezionato come manifesto del progetto quello di Mia Tonacchera della IV A che ha scelto di realizzare un manifesto che, a partire dal suo nome “Mia”, mettesse in evidenza quanto "ogni persona appartenga a se stessa e quanto questa certezza faccia da corazza contro gli insulti e l’hate speech". I ragazzi sono stati accompagnati in questo importante percorso di formazione da Mirella Cocchi della Commissione Pari Opportunità e dai docenti Maria Zavaglia, Mario Federico Dell’Amico e da Alessio D’Uva direttore della Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Un appuntamento di grande valore culturale, sociale ed educativo fortemente voluto dalla Regione, in primis la commissione toscana per le pari opportunità. "Il progetto – fa sapere in una nota ufficiale la presidente Francesca Basanieri – è frutto della collaborazione con Regione, in particolare l’assessore Alessandra Nardini, Corecom Toscana, Imt Lucca, Lucca Crea e Ufficio scolastico regionale assieme a scuola internazionale di Comics di Firenze e i centri anti violenza".

Alla presentazione hanno partecipato Francesca Basanieri, Presidente commissione regionale Pari opportunità, Alessandra Nardini assessore regionale all’Istruzione e politiche di genere; Marco Meacci, presidente del Comitato toscano per le comunicazioni; Alessandra Papa dell’Ufficio scolastico regionale; Marta Castagna dirigente dell’Ufficio IX ambito territoriale di Lucca e di Massa Carrara; Alessio D’Uva direttore della Scuola Internazionale di Comics di Firenze; Agnese Ghezzi ricercatrice in storia e teoria della fotografia alla Scuola Imt Alti Studi Lucca.

Protagonisti del progetto, presenti alla giornata a Lucca sono stati gli stessi alunni, ovvero Noemi Amato, Alice Andreani, Mattia Benassi, Gionah Carisi, Flavia Rosa Castagna, Emily Cecchinelli, Matteo Cristofani, Said El Haouassi, Eva Anna Fico, Luna Esteban Mirón, Eleonora Petrocchi, Allegra Tassinari, Mia Tonacchera, Diego Tonazzini, India Vanelli, Sara Zambelli. A loro, per il murale, si sono aggiunte tre altre colleghe, ovvero Ilaria Maria Rogin, Kristel Tongiani e Giulia Maria Granai.

"I ragazzi – racconta la docente Zavaglia –lo scorso anno hanno iniziato a conoscere il tema della violenza sulle donne, nel corso dei mesi successivi hanno avuto modo di approfondire la tematica. Successivamente, affiancati da Alessio D’Uva, hanno iniziato a lavorare dal punto di vista grafico. Siamo rimasti piacevolmente stupiti noi docenti, per la sensibilità incredibile che hanno messo in campo i ragazzi. Sono riusciti a elaborare la tematica in maniera incredibile. E’ stata sviluppata l’idea, e ci è stato richiesto di produrre dei manifesti. A questa iniziativa hanno partecipato altre scuole della regione, poi ci hanno riconosciuto il nostro grande impegno. I manifesti sono già stati esposti nell’ultima rassegna di Con-Vivere".

Come detto, il progetto non finisce qui: "Stiamo ultimando un murale a San Martino al centro anti violenza. I ragazzi sono molto partecipi, segnale che sentono molto la tematica".