L’arte di Pizzoliti su Amazon in ’Benvenuti al museo delle torture’

E’ uscito in prima mondiale su Amazon Prime video ‘Welcome to the torture museum’ (Benvenuti al museo delle torture), il film horror di Andrea Bacci realizzato con gli effetti della ‘Pizzolitto Fx studio’ di Massa, operativa in via Palestro. Stefano Pizzolitto (nella foto) è un mago negli effetti speciali: teste che scoppiano, lingue mozzate, mani tagliate e tutti gli altri ingredienti horror. Il tutto realizzato in siliconi, schiume di lattice e sostanze alimentari che una volta miscelate imitano il sangue umano nei set. ‘Welcome to the torture museum’, 87 minuti di horrorthriller vietati ai minori di 18 anni, racconta la storia di quattro youtuber, agli inizi della carriera, che realizzano filmati in case abbandonate e posti presumibilmente infestati di fantasmi, con scarsi risultati di ascolti. Vogliono realizzare la puntata della svolta, quella che li renderà famosi, e così di notte si intrufolano nel famigerato museo della tortura di San Gimignano risvegliando però il boia. Nel cast giovani attori alle prime apparizioni. La pellicola di Bacci ha già vinto al ‘Vesuvius international film fest’ come miglior mystery film e al ‘8 & Halfilm Hawards’ per la migliore scenografia. Ora sarà visibile in streaming video on demand su Amazon.