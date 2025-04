Larcianese batte Pontremolese 1-0: decisivo il gol di Ba

PONTREMOLESE 0 LARCIANESE 1

PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli (88’ Cucurnia), Scaldarella (89’ D’Antongiovanni), Filippi, Vannucci, Di Santo (67’ Haxhiu), Grasselli, Mengali, Baudi, Mancini (83’ Tebogo). A disp.: Santini, Lisi, Aliboni, Ceciarini, Vicari. All.: Verdi.

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Vallesi, Bagni (6’ Capetta- 82’ Romani), Lo Russo (73’ Iannello), Salerno, Ba, Sarti, Tersigni (69’ Ndiaye). A disp.: Cannizzaro, Tafi, Maarouf, Seghi, Mori. All.: Cerasa.

Arbitro: Gianluca Boeddu di Prato. Assistenti: Davide Rontani di Firenze e Alessia Lisi di Empoli.

Marcatori: 48’ Ba.

Note: Osservato 1’ minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco. Ammoniti: Lo Russo, Porciani, Franzoni, Haxhiu, Iannello, Antonelli. Angoli: 6-2. Spettatori 400 circa. Rec. pt. 5’, st. 7’.

PONTREMOLI – Vince la Larcianese, ed è la legittima conseguenza di una partita giocata in controffensiva. Ha segnato Ba, dopo tre minuti della ripresa con un gol nato da una ripartenza dei pistoiesi con palla filtrante di Marianelli per Ba, il numero nove viola con un preciso pallonetto superava l’incolpevole Cacchioli. La Pontremolese che è bene ricordarlo nella regular season ha messo insieme qualcosa come 65 punti, tre in più della Real Cerretese che ha staccato il pass all’Eccellenza, per andare avanti negli spareggi-promozione aveva a disposizione due risultati su tre è ovvio che schiumi rabbia perché in tutta sincerità questa mortificazione non l’avrebbe meritata ma questo è il calcio nella sua imprevedibilità. In sé stessa la partita ha offerto poco e va sottolineato che gli azzurri hanno creato almeno cinque azioni gol, su due di queste è stato bravo Cirillo il migliore in campo con Franzoni, Miceli, Scaldarella, Grasselli Vannucci e Filippi i più intraprendenti della squadra lunigianese, quelli che hanno cercato appunto di bloccare la scia della Larcianese. 28’ Baudi addomestica una palla al limite dell’area e di collo pieno serve Di Santo che da ottima posizione calcia alto. 34’ cross di Mengali a servire Baudi colpo di testa a botta sicura, ottimo il riflesso di Cirillo che respinge a pugni uniti la palla ritorna sui piedi di Mancini, l’attaccante azzurro da ottima posizione sbaglia la mira calciando alto. Dopo la rete dei viola, immediata la reazione dei lunigianesi Baudi al 49esimo dalla lunga distanza scarica un fendente che sbatte sul petto del portiere, poi la difesa allontana. 71’ Baudi pesca al centro Mancini che calcia a botta sicura, strepitoso l’intervento di Cirillo che sventa in angolo.