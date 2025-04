L’amore secondo A-Lex Gatti. Il singolo del cantautore massese

Si intitola “Different Kind Of Love“ il nuovo singolo di ‘Beata La Noia’, che vede il volto del cantautore massese A-Lex Gatti, classe 1988. Il brano musicale, esce oggi, 25 aprile, su tutti i principali negozi digitali con una promozione radiofonica nazionale. Come nasce la canzone? "La mia compagna Irene, che nella canzone chiamo Iris, mi aveva chiesto un brano da dedicarle e ispirato alla nostra storia d’amore. C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine è diventato uno dei brani più intensi che ho scritto. Un amore diverso, che può adattarsi alle biografie di tutti, alla vita, alle scelte, ai tempi dell’anima.", spiega A-Lex Gatti. Una relazione sospesa nel tempo, in standby per sette anni e che improvvisamente ha ripreso vita, racconta: a riaccendere la fiamma un incontro ritrovato che lo ha portato a una riflessione ad ampio respiro. "L’amore come concetto fluido, personale, che assume significati diversi per ciascuno di noi." Un brano che, spiega il cantautore massese, viaggia in un’atmosfera rilassata e sognante. "Musicalmente si muove su coordinate acustic pop, con un ’arrangiamento minimale, costruito su chitarra, voce e loop station, vuole richiamare la resa live del brano." Hanno collaborato Lorenzo Bertoni (chitarrista, fonico e arrangiatore) e Giacomo Lorè (batterista, mixer engineer). Nella versione studio sono stati aggiunti tocchi di percussioni e interventi vocali.

Come nasce la tua passione per la musica? "Ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo 11 anni, un anno dopo ho tenuto la mia prima esibizione in una piazza del paese. Sono stato il primo in famiglia a dedicarmi professionalmente alla musica". Dell’infanzia ricorda un bisnonno che suonava la fisarmonica e lo zio che da giovane assomigliava a Lucio Battisti, amava la chitarra e cantanti come Vasco Rossi e Santana. "A sedici anni ho iniziato a scrivere testi – riprende – nelle prime band dove mi occupavo in prevalenza della parte musicale che auto orale. Anni dopo con il progetto A-Lex Gatti nato nel 2019 si fa forte il desiderio di scrivere." Proprio in quegli anni esce la pubblicazione musicale “About emotions”: tre singoli, poi alcuni videoclip delle canzoni e performance live studio registrate al G-Lab Studio di Carrara. Gatti partecipa al Tour Music Fest, tramite il tour music camp, con un traguardo: arriva in semifinale nazionale a Roma. Si diploma nel 2010 all’accademia Lizard di Fiesole con un master professionale, inizialmente con un percorso misto di chitarra classica e moderna, per poi passare ad altri strumenti e a lezioni di canto.

Perché “Beata La Noia”, che messaggio c’è dietro? "È un progetto di rock italiano che nasce nel 2023, con un primo album inedito, dall’idea di trasformare la noia in un strumento creativo. La noia non è vuoto, è un sentimento umano, uno spazio da abitare, per dare vita a pensieri, sogni, arte e canzoni. Un’alternativa, una risorsa, piuttosto che perdersi nei meandri della tecnologia, o di chissà altro. Non é sano abbandonarsi alla noia, ma neanche cercare di fuggirla in qualunque modo, bisogna conviverci e cavalcarla a nostro favore."

E il messaggio per il tuo pubblico? "Vorrei aiutare le persone a ragionare su aspetti diversi della vita, perseguendo idee e ideali, con il mio modus operandi e attraverso il mio punto di vista. Con questo nuovo brano, il progetto aggiunge un tassello prezioso a un percorso musicale e umano che invita ad accogliere le emozioni per ciò che sono: imperfette, vere e vitali."