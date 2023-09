L’amore oltre la guerra. Nando e Dina, la storia in un epistolario all’Archivio di Stato

L’angoscia della guerra, il dolore del distacco dai propri cari, l’incertezza del ritorno. Sono i temi delle 318 lettere che Fernando Bogazzi scrisse alla fidanzata Dina Parentini e alla sua famiglia dal fronte, oltre a missive della stessa Dina e dei parenti dal 1935 al 1957. Le lettere, cartoline e fotografie, saranno esposte all’Archivio di Stato di Massa che per volere dell’attiva direttrice Francesca Nepori saranno illustrate con una visita guidata da Sara Eramo e Simone Lonati sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2023 il ministero della Cultura, patrocina la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa con due giornate di visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio InVita”.

L’Archivio di Stato di Massa pertanto ospiterà l’Epistolario Nando Bogazzi: lettere, cartoline ed immagini relative alle famiglie Bogazzi da Carrara e Parentini da Empoli. Questi documenti non solo ricostruiscono il tragico amore tra due giovani ai tempi della seconda guerra mondiale, ma sono rappresentativi della vita economica e sociale del nostro territorio. Con uno sguardo particolare ai sogni e desideri spezzati dal conflitto. Ancora una volta l’Archivio di Stato promuove eventi che valorizzino valori culturali, tradizioni, pratiche e i modi di vivere ereditati dalle generazioni passate e ancora oggi importanti per comprendere il presente e modellare il futuro. Un evento per ritrovarsi e condividere emozioni che si divide in quattro aree tematiche. Nando Bogazzi, presentato nel suo insieme da tutte quelle lettere che evidenziano la sua personalità, le sue doti, la sua tenacia e il suo pensiero. Alla sua figura sono state dedicate due bacheche allo scopo di valorizzare uno dei tanti uomini che non fece più ritorno dalla Guerra. L’amore, un sentimento intenso e fortemente corrisposto tra le parti. La bacheca dedicata al tema ripercorre le fasi salienti, dal corteggiamento al fidanzamento, dal matrimonio sino alle lettere d’amore dal fronte di guerra. Poi la Guerra. Il racconto della vita sotto le armi di Nando alla moglie Dina è sincero e genuino, caratterizzato da note sia dolci, sia amare. Infine la scomparsa. Seppur di Nando si persero le tracce, le famiglie Bogazzi e Parentini continuarono la ricerca per anni, invano con lettere che ne documentano ogni tentativo. Nel suo insieme, la collezione ripercorre oltre vent’anni della vita sentimentale, sociale ed economica di Fernando Bogazzi, figura carrarese rappresentativa dello spaccato di quella popolazione che subì, sulla propria pelle, le conseguenze della seconda guerra mondiale. Tema principale dell’Epistolario è l’amore tra Nando e Dina. La loro fu una relazione particolarmente sfortunata, spesso messa alla prova da imprevisti e difficoltà. Tuttavia, nemmeno la distanza, le difficoltà economiche, le improvvise malattie e la guerra poterono spegnere la fiamma che ardeva nei loro cuori. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: tel. 0585.4168.