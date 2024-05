’L’altra metà del mio cielo’: le favole di Aurora per i suoi bambini

Comunicare il bene di una mamma ai propri figli attraverso le letture ad alta voce. È quello che ha fatto mamma Aurora Vella originaria della Sicilia da quattro anni residente in città, che dopo un periodo contrassegnato da un forte stress ha deciso di mettere nero su bianco i sentimenti che non era riuscita a comunicare ai suoi due figli di 5 e 8 anni. Il volume si intitola ‘L’altra metà del mio cielo’ e racconta il bene di una madre, e di come spesso sia difficile comunicarlo. Un libro tutto dedicato ai bambini corredato da immagini che ritraggono momenti felici tra mamme e figli, come una passeggiata in un viale fiorito o un semplice abbraccio. "Si tratta di un libro di letture ad alta voce per i bambini – spiega Aurora Vella –, i bambini anche se piccolissimi, come spiegano gli esperti, registrano le parole. Ho deciso di scriverlo dopo aver passato un periodo di forte stress in cui non riuscivo ad esprimere a voce i sentimenti che provavo per i miei figli. Non sempre riusciamo ad esprimere chiaramente quello che proviamo nei loro confronti, un bene immenso e grande che ci porta a proteggerli per tutta la vita". Insomma non un vero racconto, ma la storia dei forti legami fra genitori e figli. "Il titolo del libro esprime molto bene questi legami – prosegue Vello –. L’altra metà del mio cielo significa che come mamma seguirò sempre il percorso dei miei figli, e qualsiasi percorso sarà, io sarò sempre l’altra metà del loro cielo. Nel libro parlo appunto di un grande arcobaleno che abbraccia i figli e lo descrivo cosi ‘L’amore che provo per te è qualcosa di unico. Immagina un grande arcobaleno che attraversa tutto il cielo con i suoi colori, così il mio amore si stringe per te’. Il volume è piaciuto molto ai miei bambini, , in particolare al maschietto. Lo tiene in camera, lo ha portato a scuola e lo ha condiviso con gli amici e i compagni di scuola".

Alessandra Poggi