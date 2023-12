L’albero delle associazioni. Accensione per l’Immacolata nel cortile di Palazzo Ducale

Accensione dell’albero di Natale delle associazioni Massa Carrara: al via la quinta edizione. Venerdì nel cortile di Palazzo Ducale avremo un pomeriggio ricco di performance con ’Ensamble in Jazz’ del liceo musicale Palma, la compagnia teatrale ’Il Convento’ e il Coro del Convento di Santa Cecilia della Zecca. "Ringrazio il professor Gigi Pellegrini e Anna Maria Mosti – dice Laura Lucchini, presidente dell’associazione Diversamente Splendidi, che da anni porta avanti il progetto –. Un grazie anche ai ragazzi del liceo Palma e alla Provincia nonché a tutte le associazioni che partecipano a questo importante evento partito nel 2017 con la nascita dell’associazione Diversamente Splendidi. L’iniziativa anno dopo anno voleva veder coinvolti tutti i 17 Comuni di Massa Carrara, ovvero realizzare in ogni Comune l’Albero di Natale delle associazioni, con lo scopo di cominciare a creare una vera sinergia tra le stesse proprio partendo da una festività come il Natale. L’assessora Giorgia Podestà ha abbracciato subito l’iniziativa e così ho iniziato nel 2017 con il Comune di Montignoso, proseguendo nel 2018 con il Comune di Massa, il Comune di Carrara e il Comune di Montignoso; nel 2019 il Comune di Aulla, il Comune di Carrara, il Comune di Montignoso e il Comune di Massa, nel 2020 si è aggiunto il Comune di Tresana. Poi il Covid ha fermato il progetto ma quest’anno siamo pronti per realizzare la V edizione. L’idea di farlo in Provincia è perchè vogliamo coinvolgere e rappresentare sullo stesso grande albero tutti i Comuni, promuovere una sinergia tra associazioni del territorio".

A sostenere l’evento si sono unite le associazioni Insieme di Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti e Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets rappresentato da Mariagiovanna Guerra. Una edizione nuova, diversa dalle precedenti, essendo il progetto assorbito dalle due associazioni. Importante anche la collaborazione con la compagnia teatrale ’Il Covento’ ed ’Ensamble in jazz’ per la parte artistica. Un albero di oltre 4 metri, dunque, che accoglierà gli addobbi di tutte le associazioni. L’accensione si terrà l’8 dicembre alle 17.30 con una festa presentata da Selenia Erye. Per informazioni, tel. 392 7328372.