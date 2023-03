Ladri in azione: gioielli rubati

E’ il periodo in cui la Pasqua si avvicina a grandi passi e qualche ladruncolo probabilmente ha pensato bene di procurarsi di che imbadire la tavola per le tradizionali festività di primavera a spese degli altri. E’ quanto accaduto la notte scorsa in quel di Podenzana dove, sconosciuti malviventi, hanno svuotato le stie di un pollaio appartenente a persone della zona che vi allevavano polli e galline per le proprie esigenze di casa. Il fatto scoperto ieri mattina quando i proprietari, recatisi a dare il becchime agli animali, si sono accorti che dei pennuti presenti nel piccolo annesso agricolo, non ve ne era più nemmeno l’ombra e che il cancello d’ingresso era stato manomesso. E non è certo andata meglio ai proprietari di una villetta nel quartiere della Barcara, ad Aulla, sopra il centro cittadino dove un tempo si trovava la caserma della Stradale, in alto sopra la Chiesa del Groppino che ospitava i Frati; è li che, nottetempo, i soliti ignoti, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casi, sono riusciti a entrare nell’appartamento, rubando il denaro contante trovato in cassetti ed armadi ed appropriandosi anche di qualche oro di famiglia.

Roberto Oligeri