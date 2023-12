Ladies and gentlemen. Lagomarsini e Salvatori

Nuovo appuntamento questa sera con il dibattito musicale di ‘Ladies and Gentlemen’. La trasmissione di Antenna 3, condotta dal musicista Alberto Lagomarsini, continua nella tradizione delle chiacchierate con i protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica. Nella puntata di stasera, in onda dopo il telegiornale, protagonista sarà Dario Salvatori, in collegamento con lo studio. Giornalista, critico musicale, conduttore radiofonico e scrittore, Salvatori è inoltre responsabile artistico del patrimonio sonoro della Rai e consulente della Commissione direttiva del Premio Lunezia.