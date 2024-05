"L’acqua simbolo di umanità". Evam siede al ’Tavolo solidale’. Maxi donazione ai bisognosi

Pensate a tutti i pasti caldi che serve ogni giorno la Caritas di Massa, una quarantina circa per oltre 13mila all’anno, oltre al migliaio di pacchi alimentari al mese. Aggiungete gli altri aiuti, fra distribuzioni alimentari e pasti caldi, che vengono forniti dalle altre importanti associazioni che partecipano come Croce Rossa Italiana, Misericordia San Francesco, Caritas, Cooperativa L’Abbraccio e Fondazione Ant e raggiungete numeri incredibili anche difficili da calcolare perché sono ‘somme’ variabili nel tempo ma in genere sempre in crescita. Ecco, per tutti questi aiuti adesso parteciperà anche la società Evam, che imbottiglia l’acqua Fonteviva. Martedì pomeriggio, nello stabilimento a Prati della Ciocca è stato siglato dal sindaco Francesco Persiani, dall’assessore al sociale Francesco Mangiaracina e dal presidente del CdA di Evam, Massimo Gelati, la donazione di diversi bancali di acqua da distribuire insieme ad aiuti alimentari e altri beni di prima necessità alle persone e famiglie in difficoltà.

Un accordo stretto attorno al ‘Tavolo Solidale’ del Comune di Massa, coordinato da Mangiaracina, e a cui partecipano Cri, Misericordia, Caritas, Abbraccio e Ant. Tra le attività svolte c’è appunto la distribuzione di pasti caldi e di generi alimentari che hanno un forte impatto nella popolazione in grave situazione di fragilità e vulnerabilità sociale. Ora partecipa anche Evam, società partecipata dal 98% dal Comune di Massa, con Fonteviva. "Siamo orgogliosi che un’azienda con tali valori e un forte legame con il nostro territorio abbia scelto di supportare il Tavolo Solidale del Comune– ha dichiarato il sindaco Persiani -. L’acqua non è solo un contributo tangibile per alleviare le difficoltà quotidiane di molte famiglie, ma anche un simbolo di solidarietà e comunità. Grazie alla collaborazione con Fonteviva, possiamo continuare a promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, assicurando che i benefici delle nostre risorse naturali arrivino a chi ne ha più bisogno".

"Come Evam non è mai mancato il supporto al territorio e alla popolazione - afferma Gelati - per questo abbiamo aderito subito con entusiasmo alla proposta per ribadire quei valori di solidarietà che da sempre ci contraddistinguono". "Questo è un esempio concreto di come, unendo le forze, possiamo costruire una comunità più solidale e inclusiva – ha aggiunto l’assessore Mangiaracina - Insieme, continuiamo a lavorare per un futuro migliore per tutti i cittadini di Massa". Come detto, mettere insieme tutti i numeri non è facile ma l’assessore al sociale ribadisce che il trend della povertà è in aumento, e lo dimostrano gli oltre 4mila cittadini presi in carico dai servizi sociali del Comune di Massa già nel 2022, in maggioranza italiani, con difficoltà a pagare l’affitto, l’assistenza domiciliare e altro ancora.