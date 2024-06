L’Accademia ha il suo direttore. Il Tar incorona Marco Baudinelli: "Ora costruiamo un clima sereno"

Il Tar Toscana ha stabilito che il nuovo direttore dell’Accademia di belle arti è il professor Marco Baudinelli. I voti espressi nel ballottaggio di aprile erano sufficienti per nominarlo direttore. Una sentenza arrivata ieri mattina e che a distanza di un anno mette fine all’assenza di una direzione per l’ateneo cittadino delle belle arti contraddistinta dalle carte bollate. Adesso manca solo la firma della ministra all’università Anna Maria Bernini, che dovrà convalidare la nomina.

Tutto era nato lo scorso anno, quando Baudinelli si era rivolto al Tar per opporsi alla nomina di direttrice della professoressa Silvia Papucci. Secondo quanto sostenuto da Baudinelli, poi confermato da Tar e Consiglio di Stato, la professoressa non aveva i sei anni di anzianità necessari a ricoprire l’incarico. In sostanza la sentenza di ieri contesta la decisione di indire nuove elezioni con nuovi candidati dopo il ballottaggio tra Baudinelli e il professor Claudio Rocca, avvenuto con le votazioni dello scorso aprile. Elezioni dove secondo la commissione elettorale Baudinelli non aveva raggiunto il numero di voti necessari a ricoprire l’incarico.

"Rispetto alle ultime votazioni del 22-23 aprile 2024, riservate ai candidati professor Marco Baudinelli e professor Claudio Rocca – si legge nella sentenza della quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale –, la Commissione elettorale non avrebbe dovuto rivalutare la sussistenza del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni". In altre parole per il Tar doveva valere il quorum raggiunto dal docente nelle votazioni di aprile, e di conseguenza "deve essere annullato il verbale della Commissione elettorale del 23 aprile 2024 – si legge ancora nel documento del Tar –, che dichiara non valide le elezioni svolte in quella data per mancato raggiungimento del quorum minimo di votanti. La Commissione elettorale deve invece prendere atto della valida conclusione della tornata elettorale del 19-20 aprile 2023 con le votazioni del 22-23 aprile 2024 e con la vittoria del professor Baudinelli, il quale dovrà essere proclamato eletto alla carica di direttore dell’Accademia".

Una sentenza che Baudinelli accoglie con entusiasmo. "Sono contento e felice che questa battaglia durissima sia giunta alla fine – commenta Baudinelli –. Ringrazio la Cgil per aver sostenuto questa battaglia per la legalità e il rispetto norme. Ringrazio soprattutto Isa Zanzanaini che ha creduto in questa battaglia fin da subito, e l’eccezionale avvocato Isetta Barsanti Mauceri, ma anche tutte le persone che mi hanno espresso solidarietà e vicinanza in questa vicenda. La prima cosa che farò da direttore sarà quella di capire assieme ai colleghi come ristabilire un clima sereno e partecipativo, coinvolgendo anche gli studenti. Ci sono parecchie cose da fare per riportare la scuola sui binari della legalità a beneficio di tutti. Insieme agli organi accademici – conclude Baudinelli –, lavorerò per fare una programmazione partecipativa, ripristinando la centralità dei docenti, coinvolgendo gli studenti e tutto il personale della scuola".

Alessandra Poggi