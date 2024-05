Laboratorio all’oasi del Wwf per i ragazzi della media Ferrari

Domani pomeriggio la scuola secondaria di primo grado ’Paolo Ferrari’ di Marina di Massa, dell’Istituto comprensivo Massa 3, parteciperà alla grande festa per la giornata delle oasi del Wwf. L’evento si terrà al Centro didattico Wwf di Ronchi dove alcuni alunni delle classi 1ª C e 1ª D, con le loro docenti, proporranno il laboratorio ’La fisica della natura’. L’appuntamento è previsto dalle ore 14.30 alle

15.30.

Questo laboratorio è dedicato alla scoperta dei principi fisici alla base di alcuni fenomeni naturali. Ad esempio: come fanno gli uccelli a volare? Come fanno alcuni insetti a camminare sulla superficie dell’acqua? Come fanno i pesci a spostarsi in verticale nella colonna d’acqua? Come fanno i fiori a sbocciare? Grazie a semplici esperimenti gli studenti della scuola media di Marina troveranno risposta a questi quesiti e non solo.