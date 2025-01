Laboratori e intelligenza artificiale . L’offerta del ’Pacinotti Belmesseri’

Sono appena cominciate le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 e l’offerta formativa in Lunigiana, tra licei e scuole professionali, non manca e non ha nulla da invidiare a quella delle grandi città. In particolare Lucia Baracchini, dirigente del Pacinotti Belmesseri, ha inviato una lettera agli alunni delle classi terze medie della Lunigiana e ai loro genitori, per elencare, in un breve riassunto, le opportunità formative del polo dell’istruzione tecnica e professionale della Lunigiana, punto di riferimento per tutte quelle realtà geografiche di province, anche di altre regioni, con noi confinanti.

"La delicata situazione del momento storico in cui stiamo vivendo - si legge - mette sempre di più in evidenza la necessità di una scuola che tenda verso la relazione educativa quale punto di partenza, ma anche obiettivo ultimo. Ogni ragazzo che si avvicina al nuovo percorso di studi ha il diritto di essere accolto come una persona unica e insostituibile, verso la quale l’intero sistema scuola vorrà porre la propria cura e attenzione. L’essere guardato con interesse umano vero e salutato per nome ogni giorno, all’ entrata nella scuola, sembra essere una caratteristica della nostra scuola".

I corsi attivi sono tanti, dai tecnici (Afm-Sia, Cat, Agrario e Rim), ai professionali (Odontotecnico, Alberghiero, Grafico, Mat), ma anche corsi che potrebbero essere riproposti come il Socio sanitario o un corso nuovo, quale il professionale Servizi per lo spettacolo e la cultura.

"Forte è la nostra attenzione verso ciascun ragazzo - scrive la dirigente -, proprio nel suo essere protagonista del nostro oggi, ma anche del domani che vivremo insieme, forti di quel legame che solo la scuola nella sua dimensione di cura può determinare e consolidare. Da parte mia posso ribadire che l’impegno che ognuno di noi, docenti, personale amministrativo, tecnico, collaboratori scolastici ripone nella propria attività è tanto e continuo ma trova grande soddisfazione. Guardate all’istruzione tecnica e professionale con lo sguardo di chi vuole poter essere protagonista della propria vita nel mondo del lavoro con, sempre e comunque, la necessità e opportunità, per tutti coloro che lo vorranno, di continuare a studiare. Ci siamo attrezzati con dotazioni tecnologiche molto rilevanti, laboratori di vari tipologie, droni, dispositivi per agevolare la conoscenza corretta dell’intelligenza artificiale e dell’evoluzione digitale, senza dimenticare che non esiste l’aspetto tecnologico senza l’essere umano, il cui pensiero necessita di formazione e competenze riflessive. Il territorio, le sue bellezze, le nostre bellezze: questo è l’istituto di istruzione secondaria di secondo grado Pacinotti Belmesseri" conclude la lettera scritta dalla preside inviata poi ai potenziali iscritti del Pacinotti Belmesseri.

Monica Leoncini