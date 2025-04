L’abbraccio con Piastri. Delegazione a Imola per salutare il campione

L’amministrazione di Licciana Nardi incontra Oscar Piastri, campione di Formula 1. Una delegazione del comune andrà a Brisighella, vicino Imola, il 14 maggio per incontrarlo e ricordargli le sue origini lunigianesi. L’occasione sarà il Trofeo Bandini, durante il quale sarà premiato proprio Oscar Piastri della McLaren, nel weekend del GP di F1 dell’Emilia Romagna. Il Trofeo verrà consegnato al giovane, tra i favoriti al titolo di campione del mondo F1. Ma Piastri, dal sindaco di Licciana Nardi, riceverà qualcosa legato al suo territorio di origine. "Noi abbiamo svolto molte ricerche sul territorio - spiega il sindaco Renzo Martelloni - per cercare le sue origini, abbiamo trovato alcuni documenti e foto, purtroppo nessuno a Licciana ci ha dato informazioni certe sui suoi antenati. E’ passato molto tempo. Il 14 maggio lo incontreremo, gli porteremo un album col materiale fotografico del nostro territorio, anche di Varano, il suo paese di origine e delle altre frazioni, per fargli capire come è bella la Lunigiana. Gli consegneremo che una medaglia d’oro con lo stemma del nostro comune".

E se la Lunigiana è dappertutto, non poteva certo mancare nello sport automobilistico. Era stato il presidente della Regione, Eugenio Giani, la scorsa estate, a pubblicare un post ricordando le origini di Piastri. "Oscar Piastri - aveva scritto - pilota australiano di F1, ha profonde radici toscane: il suo trisavolo partì da Licciana Nardi, un meraviglioso paese della Lunigiana, in Toscana. È un orgoglio vedere oggi un ragazzo con questo talento che lo porta a essere tra i più forti piloti della Formula 1 e a vincere il Gran Premio d’Ungheria. Auguri, Oscar, per una brillante carriera". Da lì la notizia era arrivata in Lunigiana e poi rimbalzata su tutti i giornali. Anche in consiglio comunale, con la minoranza che aveva chiesto, con una mozione, di conferirgli la cittadinanza onoraria. L’amministrazione lo aveva già pensato, aspettava di poterlo incontrare. Ma facciamo un passo indietro nel tempo, quando il trisnonno del pilota, Giovanni Attilio Piastri era emigrato in Australia, all’inizio del secolo scorso, da Varano di Licciana Nardi. La famiglia Piastri si è poi ampiamente diffusa in Australia, pur conservando radici italiane. Oscar Jack Piastri è considerato il bambino prodigio della Formula 1: giovanissimo, è nato a Melbourne il 6 aprile 2001, a due passi dal circuito automobilistico dove si disputa il Gran Premio d’Australia. Ha debuttato nelle corse in go-kart molto presto, nel 2011. Ha preso poi la strada della Gran Bretagna, dove ha debuttato in Formula 4 nel 2016, piazzandosi al secondo posto nel campionato nazionale inglese a fine stagione. Poi la Formula 3, dove vince il mondiale per due volte nel 2019 e nel 2020; vincerà poi il titolo mondiale in Formula 2 nel 2021. Passa in Formula 1 nel 2023 con la scuderia McLaren, disputando tutti i Gran Premi della stagione, fino ai successi dei oggi. "Abbiamo approvato la mozione della minoranza - chiude Martelloni -, il 14 maggio gli chiederemo di venire a Licciana per conoscere il suo paese di origine, in quell’occasione ci piacerebbe organizzare una grande festa e consegnargli la cittadinanza onoraria del nostro comune".

Monica Leoncini