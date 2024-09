La “Voglia di cantare” di amatori talentuosi si esibisce in piazza

E’ per stasera l’appuntamento con “Voglia di cantare”, l’evento dedicato al canto amatoriale che porterà sul palco dilettanti appassionati con spiccate doti canore. Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, al suo esordio in piazza Municipio a Licciana capoluogo poi replicato a distanza di un mese in piazza Giarella a Monti, l’evento torna stasera a Monti a partire dalle 21. "Si esibiranno amatori talentuosi che non hanno niente da invidiare ai professionisti. Sono persone incontrate e conosciute in vari karaoke del territorio dove ho cantato anch’io", spiega Luca Remedi, ideatore del progetto riproposto all’amministrazione comunale e nuovamente patrocinato dal Comune di Licciana Nardi. Pronta una scaletta di cantanti selezionati da Luca e, compatibilmente con il tempo a disposizione, spazio anche alle estemporanee canore di chiunque ne faccia richiesta dal pubblico. A cornice dell’evento, apericena a base di taglieri di prodotti tipici locali e toscani serviti dalla Bar Nausica. L’ingresso è libero ma per i tavoli è obbligatoria la prenotazione al numero 3248410801. Rinvio in caso di pioggia.

Michela Carlotti