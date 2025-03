La tecchia insicura . Prescrizioni al Polvaccio

Tecchia del Polvaccio sorvegliata speciale: potrebbe essere pericolosa. Lo hanno stabilito il settore Marmo del Comune di Carrara e l’Asl, dopo che è stata presentata la Scia per una nuova strada di arroccamento. La zona interessata è quella compresa tra le confinanti cave della ‘Escavazione Polvaccio’ e della ‘Società Apuana Marmi’.

La richiesta ha fatto scattare una serie di prescrizioni sullo studio e la valutazione della stabilità della tecchia sovrastante, residuo di vecchie lavorazioni. Entrambe le aziende hanno già messo in atto tutta una serie di interventi di sicurezza, ma per l’Asl non bastano e ha proposto una serie di nuovi interventi e prescrizoni.

"I necessari interventi sulla tecchia devono essere intesi ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori e d’altra al rispetto della sicurezza dei terzi – si spiega nella relazione della Asl –, per cui sarebbe auspicabile un accordo fra le parti". In sostanza i tecnici della Prevenzione e sicurezza e ingegneria mineraria della Asl hanno riscontrato che questa porzione di parete "presenta ancora situazioni localizzate di potenziale instabilità per allentamento di masse rocciose e per complessità del quadro strutturale del sito". Le prescrizioni riguardano la parete che separa il monte dalla tecchia, nella cui porzione più alta sono presenti strutture tabulari, che "sebbene ancora non completamente isolate dal monte – si legge ancora nella relazione della Asl –, potrebbero distaccarsi con l’azione degli agenti atmosferici". Sono state inoltre riscontrati vecchie coltivazioni sovrapposte. "In relazione all’elevato stato di fratturazione che caratterizza la zona in questione – conclude la relazione –, dovrà essere prevista una pulizia dell’intera tecchia con cadenza almeno annuale".