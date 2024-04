La suggestione della Mangialonga. Percorso a tappe tra cibo e natura

Uno scenario suggestivo quello offerto da Fivizzano e dalle Alpi Apuane dal Monte Tergalliana nel cui circuito domenica si disputerà l’edizione 2024 della famosa “Mangialonga“ di Fivizzano. Una passeggiata nella natura, immersi fra ambiente, storia e cibo. Torna così l’annuale appuntamento per gli estimatori del territorio e delle sue bellezze.

La “Mangialonga“ di Fivizzano annovera ormai con il trascorrere degli anni un sempre crescente numero di estimatori. E sarà il circuito del Monte Tergalliana – sommità che sovrasta il capoluogo, sul torrente Rosaro – quest’anno il teatro principale dove gli escursionisti... andranno in scena e si cimenteranno. La partenza è prevista dalla frazione di Agnino, puntando su Canneto, Virolo e la Rupe della Tergalliana, dalla quale si apre una vista davvero magnifica sulle Alpi Apuane.

Quindi la direzione di marcia si indirizzerà sulla borgata di Magliano, con ritorno poi ad Agnino. Ogni 15 minuti vi saranno le partenze a gruppi dei partecipanti, che potranno assaporare tutta una serie di delicatezze come ad esempio pane artigianale, salumi della Lunigiana, tagliatelle al cinghiale, torta di patate, miele, formaggio locale, arista di maiale con verdure, castagnaccio con ricotta. Prodotti di nicchia, che saranno gustati fra una località e l’altra, in compagnia, sorseggiando gli ottimi vini locali. L’evento è organizzato dal gruppo Storico di Fivizzano in collaborazione con il Comune e le varie associazioni della comunità, attraversate dal percorso.

Quest’ultimo è costituito da 12 chilometri che si snodano fra strade rurali, borghi, sentieri boscosi in cui trovare spazi attrezzati e stand gastronomici per degustare prodotti tipici della tradizione culinaria locale. Il tutto rigorosamente immersi nella natura, fra bellezze naturali di primaria grandezza. Per info: 0585 942190, e-mail: [email protected]

Roberto Oligeri