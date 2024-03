La sufficienza soltanto per pochi

PACI 5. Sbaglia tre uscite in due mintui e su una di queste ci scappa il primo gol.

BENNATI 5,5. Rientra dopo la lunga assenza e non se la cava male come terzino destro. Cala alla distanza.

MARCHINI 5,5. Tanta corsa e grinta nei contrasti ma poca precisione.

DEL PECCHIA 5,5. Si ritrova a comandare la difesa lui che è un 2004. Fatica e non difetta in impegno.

BRIZZI 5,5. Cerca di far ragionare la squadra ma perde anche lui la bussola.

BERTONELLI 6. La sufficienza è un premio all’incredibile salvataggio fatto al 90’ che risparmia il sesto gol. Dietro non commette errori vistosi.

SIDIBE 5. Primo tempo disastroso con tante imprecisioni compreso il fallo nel recupero che costa lo 0-2.

LAZZINI 6. Entra sul 4 a 0 ma con lo spirito giusto. FORTUNATI 5. Altro giocatore che in mediana gira poco. Non riesce con la sua dinamicità ad arginare il centrocampo pratese.

Dal 58’ BONINI 6. Anche lui in campo a risultato deciso, fa una partita seria. BUFFA 5,5. Nel primo tempo non è mai servito nella ripresa riesce ad andare un paio di volte alla conclusione sfiorando il gol. CORNACCHIA 5. Da trequartista non riesce mai a trovare lo spunto giusto per andare al tiro o imbeccare un compagno. Dall’84’ CHERUBINI n.g. MAGGIARI 5. Manca la superiorità numerica che di solito riesce a garantire coi suoi uno contro uno. Dal 60’ DUTILH 6. Qualche buona incursione da sinistra.

ALL. DEL NERO 5. Ha l’attenuante delle assenze ma la sua Massese non convince.

Gian. Bond.