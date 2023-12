La strenna del Premio Sandomenichino si trasferisce a Collodi

Puntuale, torna la strenna del Sandomenichino, il premio internazionale di letteratura più longevo d’Italia nella poesia. Quest’anno la cerimonia della strenna si sposta a Collodi di Pescia con l’iniziativa "Ogni favola è un gioco" e vede la partecipazione di alunni e insegnanti dell’Istituto Giacinto Bianchi di Massa. Questo il programma di sabato 16 dicembre: alle 15 si apre la giornata con la presentazione del programma, i saluti del presidente del Sandomenichino, Giacomo Bugliani, del presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi, e scambio di doni per l’amicizia e la collaborazione delle due associazioni. Prenderanno poi la scena gli alunni con l’insegnante Laura Manfredi per la parte ’Dalla fiaba la cultura e la storia locale’ con lettura di una pagina de ’La fiaba del monte Tambura’ (Tara Editoria) di Angela Maria Fruzzetti illustrata dai bambini dell’istituto Bianchi. Seguirà la lettura da parte di Cristina Rossetti delle storie del territorio massese. Di seguito ’L’arte incontra la fiaba’ con la presentazione delle opere artistiche di Nino Camardo e di Luciana Bertaccini. Non mancherà l’omaggio a Pinocchio, con breve lettura di passi dell’opera e canto ’Il gatto e la volpe’. Tante le tematiche toccate tra cui ’La fiaba come impegno sociale’ sul tema dei valori della diversità: si darà lettura di una pagina di ’Martin, l’altro anatroccolo’ (Giovane Holden edizioni), fiaba di Fruzzetti illustrata dagli alunni della scuola Garosi di Forno. E ancora il tema della discriminazione con la lettura di ’Ciao, mi chiamo Bessy’ (Tara Editoria), favola sempre di Angela Maria Fruzzetti illustrata dagli alunni della scuola Mazzini di Bedizzano. Con il coro dei bambini dell’"Isola che non c’è" si passerà ai saluti finali con auguri in rima e un brindisi finale mettendo al centro Pinocchio. Saranno presenti numerosi scrittori e poeti massesi che condivideranno la strenna del Sandomenichino. Le adesioni alla giornata a Collodi sono ancora aperte e l’invito è rivolto a tutti gli autori e artisti locali che potranno contattare la segreteria al numero 338 3726617 oppure scrivere una e-mail a [email protected].