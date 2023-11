La stagione Su il sipario al teatro Quartieri

Il teatro ‘Quartieri’ di Bagnone riapre le sue porte con una stagione ricca di spettacoli da non perdere. Si comincia venerdì 29 dicembre con ‘Note dinamiche’, un progetto a cura di Fondazione Toscana spettacolo che propone ’I solisti di Mozart’, produzione Orchestra giovanile Toscana. Il progetto sinfonico nasce dalla proposta di valorizzare sei talentuosi strumentisti, in modo che possano esibirsi in veste solistica in due sinfonie concertanti.

Il programma è caratterizzato da una grande varietà dal punto di vista dell’abbinamento di diversi colori strumentali nelle pagine di musica presentate. Lunedì 8 gennaio ‘Mettici la mano’ di Maurizio De Giovanni, con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra e la regia di Alessandro D’Alatri. Lo spettacolo è ambientato nella primavera del 1943, a Napoli. Una tarda mattinata di sole, in cui la gente di un quartiere popolare tenta faticosamente di trovare una parvenza di vita normale, viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati, c’è il pericolo di un nuovo devastante bombardamento.

La scena è un vano interrato in tufo, uno scantinato che fa da rifugio improvvisato per proteggersi dalla morte che viene dal cielo. E ancora mercoledì 24 gennaio, in occasione della giornata della memoria ‘Lettere su legno’ di Elisabetta Dini, con Matteo Taranto e Elisabetta Dini, per una produzione T.O.K. Sul palco andrà in scena la drammatica storia d’amore di Sara e Guido, giovani pieni di speranze e di sogni appartenenti alla comunità ebraica fiorentina che verranno travolti della promulgazione delle leggi razziali e dai rastrellamenti.Due spettacoli a febbraio: venerdì 2 febbraio ‘Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti’, di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti. Si tratta di una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare e il 22 febbraio ‘Family. A modern musical comedy’, il nuovo modern musical d’autore ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado che aggiunge un tassello al suo personale attraversamento in parole e musica delle nevrosi e disfunzionalità del mondo di oggi. Per finire sabato 9 marzo ‘Trucioli’, drammaturgia di Giulia Zacchini, con Francesco Rotelli e Luca Zacchini, produzione Teatro Metastasio Prato, in collaborazione con Gli Omini e venerdì 22 marzo ‘Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato’, un racconto senza spettacolo di e con Ascanio Celestini e con tre musicisti in scena. La campagna abbonamenti durerà fino al 29 dicembre, le prenotazioni per gli abbonamenti potranno essere effettuate dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 a Palazzo Comunale, le prenotazioni per i biglietti potranno essere effettuate per l’intera durata della stagione teatrale. Info allo 0187 427833 - 3343010785 oppure via mail: [email protected].

Monica Leoncini