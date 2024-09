La squadra della solidarietà: "Pubblico e privato per i poveri"

di Alfredo Marchetti

La nostra città, prima in Italia, è riuscita a raggiungere un risultato storico: pubblico, privato, sociale, uniti da un unico obiettivo, ovvero fare rete per aiutare le famiglie in difficoltà. Presentato ieri mattina ’MassAiuta’, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale che andrà in scena sabato 14 settembre dalle 9 alle 20 nei supermercati aderenti. Il progetto "per i massesi dai massesi", come ha detto il presidente Caritas Paolo Mannucci, rientra nel Tavolo solidale coordinato dall’assessore al Sociale, Francesco Mangiaracina. Iniziativa che punta ad aiutare maggiormente i cittadini indigenti che si trovano in estrema difficoltà. Tutti i generi alimentari a lunga conservazione che verranno raccolti grazie alla solidarietà dei partecipanti saranno destinati alle associazioni operanti nel terzo settore presenti nel Tavolo Solidale che li utilizzeranno per la preparazione di pasti caldi e per la distribuzione diretta ai concittadini in difficoltà. Fanno parte del ‘Tavolo Solidale’ le più importanti realtà solidaristiche che operano nel territorio, tra cui: Maria Teresa Rosciano per Rossa Italiana, Caritas con Paolo Mannucci e Patrizia Seghieri (Centro ascolto), Misericordia San Francesco con Bruno Ciuffi, Fondazione Ant con Maria Grazia Menconi e Cooperativa sociale l’Abbraccio con Silvia Toffanelli.

"Ringrazio l’assessore Mangiracina – ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani –. Riuscire a fare un’unica squadra che presenta questa iniziativa che sta molto a cuore all’amministrazione non è stato facile, puntiamo a una sensibilizzazione per chi ha di più a donare. I dati di richiesta aiuto sono in aumento, dati che in passato erano impensabili. Ci stringiamo attorno a chi ha incontrato difficoltà momentanee e otterranno sostegno da parte nostra. Un impegno e un onore mettere insieme questa squadra. Proveremo a far passare il messaggio che aiutare il prossimo sia una valenza di condivisione della nostra comunità. Serve uno sforzo per dimostrare che Massa è una città solidale: è arrivato il momento. Parliamo di tante famiglie con figli anche minori che aspettano il nostro aiuto. Una donazione potrebbe essere tanto o poco, l’importante è mettere in moto la macchina. Poi sono sicuro che struttureremo questa iniziativa".

La parola è passata a Mangiaracina: "Devo ringraziare le associazioni e ai punti vendita che hanno aderito. Il nostro vuol essere un esperimento, vedremo come andrà, di certo lo supporteremo per quanto possibile. Abbiamo realizzato il kit del volontario per raccogliere i prodotti, casacche, un magazzino per stoccare il materiale, bustine da riempire con i prodotti. Poi abbiamo stilato un elenco di prodotti prioritari, distribuito per i pacchi o alla mensa della Caritas. Ha aderito anche Rotaract club Carrara e Massa con la presidentessa Rachele Benedetti e Leo Club Massa Carrara agorà con la presidentessa Natalia Vinchesi. Baker Hughes con alcuni volontari che aiuteranno associazioni. Grazie a Teresa Pucci, direttrice dello stabilimento Nuovo Pignone Massa. Alberto Tarabella, responsabile movimentazioni interne stabilimento Nuovo Pignone Massa. Sarà una macchina imponente: oltre 130 volontari con i mezzi a disposizione".

Per Carrefour era presente Francesco Consigli, Carrefour Express con Amelia Malacalza, Ekom conAdelindo Frulletti, Conad con Sasha Andreoni e Riccardo Parma. Nel progetto anche Esselunga.