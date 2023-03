La spesa sostenibile è un no all’inquinamento e mette al tappeto anche gli sprechi alimentari

Spesso le persone pensano di non poter fare nulla per cambiare le cose ma non è così. Ascoltando le parole del socio Sergio Andreoni, infatti, abbiamo capito che anche un gesto semplice come fare la spesa può fare la differenza. Basta decidere di fare una “spesa sostenibile”. Cosa significa concretamente? Fare una spesa sostenibile significa cercare di far percorrere il minor numero di chilometri alla merce e scegliere con attenzione il packaging: usare poco cartone e poca plastica e privilegiare tutti i prodotti riciclabili. E non sprecare: nel 2011 nel cestino degli italiani finiva circa il 30% dei prodotti acquistati. Questo enorme spreco di cibo aveva un grande impatto sia sul portafoglio sia sull’ambiente; oggi gli italiani sprecano invece solamente il 10% dei prodotti che comprano. Fare la spesa consapevole vuol dire comprare ciò di cui abbiamo bisogno, magari giorno per giorno, scegliendo prodotti freschi e cercando di inquinare il meno possibile.

Un altro piccolo gesto è quello di adoperare una borsa della spesa riutilizzabile al posto degli shoppers di plastica. Questi piccoli gesti alla fine, messi tutti insieme, costituiranno un unico grande gesto che ci permetterà di salvare il nostro amato pianeta.