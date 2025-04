La sicurezza inizia già dai più piccoli

Nella nostra aula ci siamo uniti ai compagni della quarta e quinta primaria di Monzone per condividere esperienze e riflessioni sulla sicurezza in strada. Dopo aver illustrato i risultati delle nostre attività, loro ci hanno raccontato del percorso svolto nell’ultimo periodo dello scorso anno scolastico con l’iniziativa ’Andiamo sul sicuro’, dedicata alla sicurezza stradale per le nuove generazioni. Ad aprile alcuni agenti della Polizia avevano incontrato studenti e studentesse per illustrare le regole dell’educazione stradale, con l’ausilio di video e materiale strutturato. In classe avevano così potuto conoscere, oltre alla segnaletica, i corretti comportamenti relativi alla permanenza in strada di pedoni e veicoli. I promotori dell’iniziativa (Salt, Comune di Pontremoli, Motorizzazione e Polizia) hanno poi organizzato la loro uscita a Pontremoli per la messa in pratica di quanto appreso. Così venerdì 10 maggio i giovani “futuri piloti” hanno assistito all’inaugurazione del Campo Scuola Guida Sicura nel piazzale dello Stadio Lunezia di Pontremoli ed hanno partecipato a laboratori, giochi a tema e filmati educativi. Per loro è stata significativa l’esperienza di guida al Parco Scuola Guida Sicura dove hanno eseguito esercitazioni con veicoli elettrici, bici e motorini coordinati dalla Polizia Municipale. In qualche caso si sono trovati anche nei panni di pedoni consapevoli e rispettosi del codice della strada. Alla fine per tutti c’è stata la consegna delle patenti.