La sfida prende vita sul tavolo tra soldatini e dadi

Immaginate un gruppo di ragazzi “un po’ cresciuti”, uniti da una passione comune: il wargame storico. Dalla Toscana alla Liguria, si ritrovano intorno a un tavolo con miniature, navi, aerei e dadi e danno vita a epiche battaglie con cui rivivono la storia in miniatura. Ecco i “Mad Elite Wargamers” (https://www.madelitewargamers.it/), un club nato dall’amicizia e dal gioco e cresciuto negli anni. Il loro motto, “Maiora Premunt”, riassume perfettamente il loro spirito: sempre pronti ad affrontare sfide più grandi, con battaglie e scenari sempre più complessi, miniature da dipingere ed eserciti da schierare. Nati come “Gruppo Wargame Storico”, i “Mad Elite Wargamers” hanno partecipato ad alcune delle più importanti convention di giochi e wargame d’Italia: “Hellana Games”, “Empoli Games”, “Dadicom”, “Play. Festival del Gioco” e “Labro Model & Games”. In queste occasioni, hanno avuto modo di farsi conoscere e di confrontarsi con altri appassionati, ottenendo anche numerosi premi e riconoscimenti. Le loro battaglie campali, come la rievocazione di Gettysburg con miniature in 15 millimetri o la battaglia di Midway con gli aerei di “Wings of Glory”, sono vere e proprie opere d’arte, frutto di una meticolosa preparazione e di un grande lavoro di squadra. I “Mad Elite Wargamers” sono sempre pronti ad accogliere nuovi giocatori, a insegnare loro le regole e a trasmettere la loro passione per questo gioco unico e coinvolgente che stimola i giovani a studiare la storia. Chi entra a far parte della community dei “Mad Elite Wargamers” vive epiche avventure nel mondo del wargame storico!