La seconda volta di Persiani "Adesso dobbiamo correre Subito la giunta per il Pnrr"

di Alfredo Marchetti

Francesco Persiani entra a palazzo civico accompagnato dalla moglie Alessandra. Sono passati meno di 90 giorni da quando, quella sera del primo marzo, venne sfiduciato da una parte della sua ex maggioranza che aveva fatto da stampella alla mozione presentata dalla minoranza. Sembra un’era geologica fa. Il primo cittadino (la proclamazione attesa a breve) stringe mani e saluta i dipendenti comunali prima di entrare nel suo ufficio, attualemente occupato dalla commissaria prefettizia Maria Rosa Trio. Poco più di un’ora faccia a faccia per riprendere il filo da dove l’aveva lasciato: progetti del Pnrr, bilancio, atti di quotidiana amministrazione, fino a ieri mattina in mano alla commissaria. Entro venerdì ci sarà il cosiddetto ’passaggio di cassa’ (conti del Comune) poi il penalista potrà tornare a sedere sulla poltrona di primo cittadino. E Persiani non vede l’ora di ricominciare a lavorare, anche perché la carne al fuoco è molta. Ci sono i progetti del Pnrr che hanno bisogno di essere approvati passo dopo passo e quindi la macchina burocratica necessita una guida immediata.

Si aspettava un risultato del gerere?

"I giornali parlano di un trionfo. Ieri e oggi ho riscontrato tra le persone un grande affetto. Anche stamani (ieri, ndr) mi hanno fermato tante persone per complimentarsi con me, una cosa che mi rende molto felice. Credo che questa sia la riprova che l’aver fatto il sindaco per cinque anni ha portato a degli interventi che sono stati recepiti dalla città. Credo che il nostro precedente operato sia entrato nel cuore delle persone, che me l’ hanno dimostrato nel corso di queste settiamne e che mi hanno rafforzato ad andare avanti nel mio impegno politico"

Ha incontrato la commissaria prefettizia Maria Rosa Trio: di cosa avete parlato?

"La commissaria mi ha aggiornato su come il Comune è andato avanti in questi tre mesi. Mi ha informato delle novità di molti dossier. È stata una chiaccherata molto tranquilla. Le priorità e le scadenze dei temi che sono emersi. Il primo intervento urgenza da fare ora è la costituzione della giunta perché ad essa sono legate delle scadenze del Pnrr. La mia idea è quella di farla rapidamente. Ci tengo comunque a ringraziare la commissaria per il lavoro svolto nell’arco di questi tre mesi, grazie al suo impegno è stata garantita la salvaguardia della città".

Quindi ha già un’idea di giunta? Ci saranno conferme in vista o cambierà totalmente?

"Ho già ovviamente una mia idea di giunta. Ci sono tantissime persone meritevoli. In questi mesi non mi sono esposto con nessuno per correttezza, anche per riconoscenza verso chi ha lottato insieme a me. Evidente che ora dovremo mettere insieme tante voci. Parlando come Francesco riconfermerei tutti per l’ottimo lavoro che hanno svolto, ma rispetto a cinque anni fa si è aperta un’altra fase, ci sono nuovi eletti: inevitabilmente tutto dovrà essere rivisitato".

Qual è il primo intervento che ha in mente di fare una volta tornato alla guida della macchina burocratica?

"Oltre a portare avanti i progetti del Pnrr, anche se sono stati fatti grossi. Primo intervento su tutti i Pabe (scadenza il 31 ottobre, ndr), ma servirà il consiglio comunale, quindi dobbiamo muoverci. C’è poi la vicenda di Casa Ascoli: si sono gettate le basi per intervenire e finalmente risolverla in maniera positiva. Il nostro lavoro è abbastanza serrato e integrale".

C’è poi la questione degli eventi estivi. Il Comune riuscirà a presentare un calendario entro l’inizio dell’estate?

"Anche per quello stiamo già lavorando intensamente. Il nostro obiettivo è presentarlo prima che inizino i mesi estivi".

Sugli scranni dell’opposizione ci sarà Fratelli d’Italia. Sarà un’opposizione definitiva?

"Abbiamo FdI all’opposizione: lavoreremo per trovare un modo di ricostruire il centrodestra massese, al di là delle persone. Un segnale incoraggiante la città l’ha già dato escludento persone che avevano agito in maniera poco politica".

Inevitabile chiedere chi ricoprirà la carica di assessore ai Lavori pubblici. Sarebbe interessante saperlo...

"Io lo so già chi prenderà quella delega, ma lo renderò pubblico a breve...".