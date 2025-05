"La scuola infermieri a rischio: trasferte a Pisa per tutti gli studenti"

La scuola infermieri a rischio depotenziamento? Secondo il consigliere comunale dei 5 Stelle gli studenti che frequentano la scuola di Massa Carrara potrebbero essere costretti a fare lezione a Pisa. Un pericolo messo in luce anche dalla Uil di Lucca nei giorni scorsi. Secondo Matteo Martinelli (nella foto) il rischio sarebbe alle porte.

"Il depotenziamento delle sedi decentrate del corso universitario di scienze infermieristiche, meglio conosciute come ‘’scuola infermieri’’, rappresenta solo l’ultimo di una serie di promesse ultradecennali mai mantenute – scrive Martinelli –. Il polo didattico di Massa, unico della provincia, era stato destinato a Carrara come da un piano attuativo datato 2013, in una prima collocazione in centro città e in seguito presso il distretto di Avenza. Questa volta, a fare le spese delle scelte dei manager dell’azienda saranno studentesse e studenti costretti a recarsi a Pisa per seguire le lezioni".

"In un momento complicato come questo, costringere studentesse e studenti a sostenere ulteriori costi per raggiungere gli altri poli – prosegue Martinelli –, con tutte le difficoltà del caso, ci sembra una scelta insostenibile e che mina ancora di più la credibilità dell’azienda e dei suoi vertici, ormai concentrati a far quadrare i bilanci tagliando costi vivi sulla pelle della popolazione. È inutile che continuino a negare, le politiche sanitarie messe in atto avranno come conseguenza il depauperamento sempre crescente dell’offerta pubblica, con gravissime ripercussioni sulle fasce di persone più fragili".