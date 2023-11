La scuola diocesana si interroga. Focus sul futuro del Cristianesimo

L’anno accademico della Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale “San Francesco Fogolla“ si aprirà oggi pomeriggio alle 18 ad Aulla nella Sala delle Muse.

Per l’occasione sarà presente il professor Adriano Fabris, docente ordinario di Filosofia Morale all’Università di Pisa, conosciuto in Italia e all’estero, per i suoi studi di etica generale e delle comunicazioni e di filosofia delle religioni. Il professore terrà una riflessione intitolata “La fede scomparsa. Cristianesimo e problema del credere“, che poi è il titolo di un suo recente volume, il quale è stato edito per conto dell’Editrice Morcelliana. L’incontro è pubblico, rivolto non solo agli studenti e ai docenti della Scuola teologica, come occasione di conoscenza e di approfondimento dei contenuti della fede in relazione con la società e la cultura contemporanea.

Sarà infatti un’occasione importante per "riflettere attorno ad una questione che non possiamo più ignorare o far finta di non vedere, segnalata nella sua

problematicità dai dati statistici di indagini recenti che palesano una caduta verticale della pratica religiosa, confinata perlopiù in una popolazione dall’età media piuttosto avanzata, mentre le generazioni più giovani mostrano lontananza e indifferenza, come se la questione del credere fosse per loro priva di interesse e di senso", spiega la diocesi. All’incontro sarà presente il vescovo, monsignor Mario Vaccari, in qualità di preside della Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, assieme al consiglio di presidenza che da alcuni mesi ha iniziato a collaborare con il vescovo nella gestione e direzione della Scuola che con successo ha iniziato le sue attività nella sede di costa – nei locali della parrocchia di Maria SS.Mediatrice ad Avenza – e nella sede della Lunigiana, ovvero nei locali della parrocchia di san Caprasio ad Aulla.

L’incontro intende dunque aprire ufficialmente le attività di formazione della Scuola che dallo scorso ottobre ha aperto i battenti, ad Avenza nei locali della parrocchia di Maria Mediatrice (Covetta) nella sera di martedì, mentre il mercoledì si svolge ad Aulla nei locali della parrocchia di san Caprasio.