La riqualifcazione di Casette resta al palo

Rifinanziare il progetto per la riqualificazione di Casette: lo chiedono i consiglieri del gruppo Pd. Da anni Casette attende il progetto di recupero edilizio promesso. Sembrava in dirittura d’arrivo con il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) inerente al progetto di riqualificazione della colonia Ugo Pisa e a quello di ’Una montagna Viva’ relativo a una rigenerazione urbana di Casette e Forno. Progetto che la giunta Persiani ha presentato nel marzo 2021 al Ministero. Ma Casette non è più contemplato nel programma e i consiglieri comunali del gruppo Pd, Daniele Tarantino e Giovanna Santi, chiedono al sindaco "la possibilità di rifinanziare il progetto, inserendolo nuovamente nel Piano delle opere pubbliche". I consiglieri evidenziano "l’importanza dell’intervento in un’area fortemente degradata, che come altri paesi montani, sta subendo il fenomeno dello spopolamento e di conseguenza l’abbandono di un territorio con tutte le conseguenze dal punto di vista idrogeologico e culturale".

Il progetto, per un costo complessivo di oltre 6 milioni, intende rivitalizzare Casette creando o implementando i servizi con la realizzazione di 18 nuovi alloggi (17 di edilizia sociale e uno a mercato libero) tramite ristrutturazioni di edifici fatiscenti. Poi piazze riqualificate, verde, percorsi pedonali, nuovi posti auto oltre alla riqualificazione del parcheggio esistente e un intervento per gli ex lavatoi, destinati a usi sociali e culturali.

"Nell’agosto 2021 – spiega la consigliera Santi – il sindaco Persiani ha annunciato l’ottenimento del finanziamento di tutti e due i progetti Pinqua. Il 20 gennaio da Roma è stato deliberato il primo atto di concessione e rientra in quella graduatoria solo l’ex colonia Ugo Pisa. Restano momentaneamente al palo il progetto di Casette, e della Filanda di Forno, e dell’ex campo profughi all’ex colonia Vercelli di Carrara". Poi le cose cambiano. "A luglio 2023 Erp – prosegue Santi – partecipa a due importanti progetti del Pinqua che sul nostro territorio si concretizzano grazie ai fondi del Pnrr. Si tratta di due interventi, uno del Comune di Carrara e uno di Massa, che farebbero sorgere sul territorio apuano 45 alloggi fra nuovi e recuperati. Nell’assemblea dei sindaci, Erp ha ritenuto opportuno destinare le risorse al progetto relativo al Comune di Carrara". I consiglieri invitano l’amministrazione di Massa a rifinanziare il progetto per Casette.