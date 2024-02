La rinascita del verde. Mezzo milione di euro per curare le ’ferite’ del parco Puccinelli

Pochi mesi ancora di lavoro e la collettività avrà di nuovo un parco da vivere al meglio. Entro maggio si concluderanno i lavori del primo lotto del parco Puccinelli dove è in corso l’intervento di restauro da oltre 500mila euro finanziato dalla Fondazione Marmo. L’ente presieduto da Bernarda Franchi ha deciso di riqualificare l’area verde devastata dal downburst del 18 agosto 2022. "Abbiamo deciso di contribuire alla rinascita di Parco Puccinelli perché crediamo nella tutela e nella valorizzazione del territorio – spiega la presidente di Fondazione Marmo –, il parco è un luogo che ha un valore importante per la comunità e può avere un ruolo strategico per il turismo e per la rigenerazione economica della città. Dopo la tempesta del 2022 era necessaria una rinascita e una rigenerazione, che renderanno il parco ancora più inclusivo e accessibile".

I dettagli dell’intervento nelle parole dell’architetto Roberta Menconi, che con il suo studio di progettazione si sta occupando dei lavori di ristrutturazione del parco. "I lavori sono già in fase avanzata e possiamo dire di essere a metà dell’opera – spiega la progettista –, con l’idropulitrice abbiamo effettuato il lavoro di ripulitura delle vasche e del percorso centrale, che erano interessate dall’intasamento e dallo sporco. Nell’area gioco sono state tracciate gli spazi di pertinenza dei giochi e della gomma colata anti shock, che arriveranno nelle prime settimane di febbraio. È stata effettuata una pulizia leggera delle sculture e dei marmi ed è iniziata la potatura e la piantumazione di nuovi alberi. Allo stesso tempo stiamo realizzando il tracciamento del percorso fitness e la relativa illuminazione, la ripulitura dei percorsi laterali, dei quali alcuni non si percepiscono più a causa sottomissione del manto erboso".

Il progetto di restyling nel suo complesso prevede a messa a dimora di nuove piante, tra cui quindici pini Aleppo, lecci, olivi, palme, ma anche corbezzolo, lavanda, ginestra e rosmarino. In questo contesto troveranno spazio quattro aree giochi tematiche, tutte dotate di nuovi giochi accessibili e una pavimentazione di gomma anti shock, una zona fitness con 11 attrezzi, un punto ristoro, servizi igienici, giochi d’acqua e un’area spettacoli.