La raccolta alimentare per famiglie bisognose

Proseguono le azioni di solidarietà verso famiglie massesi bisognose. C’è stata una grande raccolta alimentare effettuata davanti al supermercato Conad di via Simon Musico promossa dall’associazione Insieme. Non solo pacchi alimentari, ma anche contributi e sostegno morale sono stati la base d’opera dell’associazione, di cui è presidente Daniele Tarantino. E se il Covid ha fatto emergere tante fragilità, il dopo Covid non demorde: "Assistiamo circa una cinquantina di famiglie – spiega Tarantino – che ogni sabato vengono da noi per ritirare pacchi alimentari. Famiglie in difficoltà che non ce la fanno ad arrivare a fine mese e nemmeno a pagare bollette e affitto. Ringrazio il prof. Nicola Ricci e Daniele Ricci (in arte Super D) per l’iniziativa svoltasi al Conad, raccogliendo derrate alimentari per la nostra associazione: un gesto importante per contribuire nel cammino della solidarietà. Grazie a tutti quelli che hanno donato e che credono nella solidarietà". La raccolta del 1 giugno, organizzata insieme a Nicola e Daniele Ricci, ha visto molti volontari di ogni età e sesso impegnati in una maratona di 12 ore. Tutti volontari in prima fila per aiutare il prossimo. Il ricavato in generi alimentari è stato donato alla Mensa dei poveri in Cervara, alle associazioni Insieme, Amici di Fratel Giampiero e, specie i generi pediatrici, al Centro donna Carrara. Un ringraziamento speciale va a Daniela Dazzi, direttrice del supermercato, e ai cittadini che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo.