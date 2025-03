La protesta

I residenti di Miseglia Bassa non sono soddisfatti dell’incontro avuto con l’amministrazione sull’annoso problema delle polveri sottili della frazione. All’incontro con la sindaca Serena Arrighi e gli assessori Elena Guadagni e Carlo Orlandi hanno partecipato Claudio Giannarelli e alcuni residenti. "Sono trascorsi oltre tre anni da quanto ci erano stati promessi precisi interventi – scrive Giannarelli –, e non è stato fatto quasi nulla. I camion continuano a scendere ad alta velocità, molto spesso in sovraccarico e senza copertura. Quando piove i camion per arrivare alla pesa dal monte percorrono diversi chilometri, e la strada dei Marmi viene invasa dalla marmettola che una volta asciugata si alza come polveri sottili. Abbiamo evidenziato anche il fatto che il tratto della Strada dei Marmi dal semaforo alla pesa non è mai stato pulito o lavato – prosegue Giannarelli –, così l’acqua piovana mescolata a marmettola arriva fino a Caina. Al tempo stesso abbiamo segnalato che la nuova rotatoria è come una piscina, perché sono state sbagliate le pendenze e l’acqua piovana assieme alla marmettola ristagna per settimane. Ci siamo accordati di rivederci tra un mese per verificare lo stato dei lavori – conclude Giannarelli –, che se non eseguiti ci vedranno costretti nostro malgrado e a tutela della nostra salute a rivolgerci alla magistratura".