La ’Progetto Carrara’ nel mirino: "Il bilancio del Comune è in ordine"

"Diciamo subito che i conti del Comune non sono assolutamente in pericolo, tutt’altro". Questa la replica dell’assessore al Bilancio Mario Lattanzi alla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulle criticità rilevate sulla Progetto Carrara in liquidazione. Secondo la Corte dei Conti gli equilibri della Progetto Carrara, nata per costruire la Strada dei Marmi, e il Comune non sono coerenti. "La deliberazione è frutto dell’esame effettuato, a distanza di ben sette anni, sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 – prosegue Lattanzi –, nel cui ambito sono state evidenziate alcune irregolarità. In primo luogo è stata riscontrata la non corretta quantificazione delle componenti interne del risultato di amministrazione per effetto dell’errata determinazione, nel risultato di amministrazione 2017, della quota vincolata con riferimento al vincolo disposto in merito alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, con un peggioramento del saldo finale dell’importo di circa 37mila euro".

"Tale mancato vincolo ha avuto quindi ripercussioni anche sulla corretta determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione degli esercizi 2018 e 2019 per pari importo – aggiunge Lattanzi –. È stata inoltre rilevata la non corretta contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, sempre con riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. In relazione a questi rilevi possiamo affermare che le gestioni degli anni successivi hanno ampiamente garantito, sia in termini di competenza che di cassa, il recupero del mancato vincolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, scongiurando qualsiasi ricaduta sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria". Insomma l’amministrazione comunale prende atto dei rilievi formulati "e siamo pronti ad apportare tutti i correttivi necessari nei tempi previsti – va avanti Lattanzi –, vale a dire entro 60 giorni dalla data della notifica della deliberazione da parte della Corte".

"L’ultimo rilievo riguarda alcune criticità relative alla situazione della Progetto Carrara in liquidazione. In questo caso siamo stati esortati a procedere con una precisa ricognizione di tutte le passività potenziali – conclude l’assessore al bilancio –, con conseguente valutazione delle possibili ricadute sul bilancio del Comune. Stiamo già lavorando anche sotto questo aspetto. La questione della partecipata Progetto Carrara, tuttavia non è certamente nuova e rappresenta una delle priorità di questa amministrazione. È da tempo infatti che stiamo valutando assieme ai consulenti le possibili strade da percorrere per giungere a mettere la parola fine alle cause e stabilire una volta per tutte chi dovrà gestire la strada dei marmi e con quali risorse".