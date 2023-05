La Polizia onora le vittime L’iniziativa del sindacato contro terrorismo e mafia

MASSA

Ieri mattina il Sap (sindacato autonomo di Polizia) ha ricordato le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità, con manifestazioni denominate “Memorial Day“ che si sono svolte su tutto il territorio nazionale. A Massa l’iniziativa si è svolta all’interno della caserma Martana. E, vista l’importanza della manifestazione, all’evento hanno partecipato gran parte delle autorità. La cerimonia, svoltasi poco prima delle 11, ha visto infatti la presenza del Prefetto Guido Aprea, del Questore Raffaele Cavallo, del dirigente del Commissariato di P.S. di Carrara Mara Ferasin, di alcuni rappresentanti dell’Associazione nazionale Polizia di Stato (Anps) e del Cappellano della Polizia di Stato, ovvero Don Emanuele Rosi. Alessandro Baialardo, segretario provinciale del Sap, in una breve orazione ha ricordato che quest’anno cadeva il 31esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino con le loro scorte. "Come ogni anno - ha detto Alessandro Baialardo - il Sap ha ricordato tutte le vittime del dovere che nel corso degli anni hanno perso la propria vita. Tanti purtroppo sono stati coloro che ci hanno lasciato e che hanno lasciato nella disperazione i propri cari. Per questo motivo, il Sindacato Autonomo di Polizia, si adopera e si adopererà anche in futuro, affinché il ricordo non vada perduto".

Dopo questo breve discorso, c’è stata la preghiera di don Emanule Rosi ed infine una corona di fiori è stata messa accanto alla lapide commemorativa in ricordo dei caduti della Polizia di Stato. Da notare che il “Memorial Day” è una manifestazione che il Sap ha iniziato a promuovere proprio dopo gli eventi tragici delle stragi di Capaci e via D’Amelio, dove hanno perso la vita uomini e donne delle scorte insieme ai due magistrati. L’evento, che sin dall’inizio ha il suo epicentro a Palermo, con il passare del tempo ha visto tutte le segreterie provinciali d’Italia del Sap organizzare momenti di raccoglimento in memoria dei caduti.