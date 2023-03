La Pieve di Sorano si è colorata di rosso

La Pieve di Sorano si tinge di rosso per ricordare i missionari martiri. Il simbolo del Comune di Filattiera l’altra sera è stato illuminato in modo diverso perché Comune e parrocchia hanno accolto la richiesta del vescovo Mario Vaccari che in una lettera ha ricordato l’importanza della giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. La Chiesa ha infatti celebrato la 31esima giornata di preghiera per sottolineare l’impegno dei tanti cristiani che in diverse pareti del mondo testimoniano, anche a prezzo della vita, la fede cattolica. Anche quest’anno giungono notizie di tante, troppe persone uccise in terra di missione. Il vescovo stesso ha partecipato a una veglia di preghiera in modo che il loro sacrificio non passi inosservato, ma diventi esempio di totale dedizione all’annuncio del Vangelo. "Un ulteriore segno di attenzione - si legge nella lettera del vescovo - sarà che la cattedrale di Massa è stata illuminata di rosso iper ricordare il sacrificio dei missionari. Chiedo che anche la Pieve di Sorano, luogo significativo, su una importante strada di comunicazione, sia illuminata di rosso, costituendo un segno per coloro che passano". Il parroco don Antonio Costantino Pietrocola ha espresso parere favorevole, così il Comune si è prodigata per sistemare le luci. E coloro che sono passati lungo la statale a Filattiera hanno osservato la Pieve in un suggestivo colore rosso, meditando sul significato profondo del gesto.

M.L.