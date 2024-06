La Partita del cuore nel nome di Caleo

Una serata di sport e solidarietà in nome di Matteo Caleo, indimenticato neurobiologo e professore ordinario di fisiologia dell’università di Padova scomparso nel 2022 a soli 52 anni a causa di un brutto male. E’ questo lo spirito della partita del cuore “Tutti i colori di Montignoso” che la Matteo Caleo Foundation e le frazioni di Montignoso hanno organizzato per domani sera alle 20,30 allo stadio “Del Freo” della Renella, con il patrocinio del Comune e la collaborazione e disponibilità dell’Unione calcio Montignoso.

In campo scenderanno due squadre a ranghi misti, e guidate da due allenatori illustri, composte da giocatori impegnati nel Torneo delle frazioni di Montignoso, dalla blucerchiata Cerreto in cui viveva e giocava Matteo fino a tutte le altre (Cinquale, Renella, Capanne, Cervaiolo, Prato, Piazza e Montagne), e dalle vecchie e giovani glorie del calcio locale.

Una sfida in cui il risultato sportivo passerà in secondo piano, perché quel che conta sarà proseguire la raccolta fondi e consentire così alla Fondazione, costituita ufficialmente nel gennaio del 2023, di promuovere iniziative rivolte non solo alla ricerca scientifica, ma in questo caso anche al territorio.

“Coloriamo la tribuna con le bandiere delle frazioni”, è questo l’appello che viene lanciato in vista di un evento il cui ricavato, infatti, sarà devoluto per iniziative benefiche sul territorio di Montignoso. L’ingresso prevede un’offerta minima di 5 euro: ulteriori informazioni sulle pagine Facebook, Instagram e Youtube della Fondazione.