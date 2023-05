La partecipata passa all’azione: denuncia per danno d’immagine

Carrarafiere alle offese lanciate via social dal comico Maurizio Battista non ci sta e passerà alle vie legali. Domani i legali della partecipata del Comune di Carrara passeranno ai fatti: denuncia per danno di immagine, senza contare che il comico ha parlato di problemi di sicurezza ignorando forse che quell’ok al suo spettacolo non l’aveva dato uno qualsiasi, ma il prefetto Guido Aprea. "Facciamo chiarezza – scrivono in un post social dall’ente fiera –. L’annullamento dello spettacolo del signor Battista è stato deciso del signor Maurizio Battista per i motivi spiegati nei suoi video e nella sua pagina personale di Facebook".

"Carrarafiere – prosegue la partecipata – si dichiara nella maniera più assoluta non responsabile dell’accaduto in quanto fornitrice di spazio e servizi richiesti (quali sicurezza, vigili del fuoco e piano emergenza) ma non dell’organizzazione dell’evento né tantomeno della vendita biglietti che erano in capo a JLive Concerti di Fabio Sorrentino". "La mancanza di comunicazione – va avanti la nota – tra la società organizzatrice (che non è Carrarafiere) e l’artista ha fatto sì che l’evento saltasse ma tutto ciò non giustifica in nessun modo le offese ricevute dal signor Battista al quartiere fieristico di Carrarafiere, punto nevralgico e strategico del Comune di Carrara e dell’alta Toscana, che ha ospitato negli anni non solo fiere ed eventi ma anche grandi nomi della musica italiana. Lo scorso mese la nostra amata Cristina d’Avena ha cantato davanti ad un pubblico di 3000 persone".