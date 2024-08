La ‘Notte bianca’ accende Carrara. Grande successo degli eventi con l’organizzazione della Pro Loco

Grande successo per la ‘Notte bianca’ della Pro loco Carrara che sabato sera ha animato strade e piazze del centro città. Centinaia le persone che hanno raccolto l’invito decidendo di restare a Carrara, tante anche le famiglie arrivate da fuori per trascorrere una serata all’insegna del divertimento. Una decima edizione della ‘Notte bianca’, patrocinata dal Comune di Carrara che non ha deluso nessuno, a cominciare dalle attività della ristorazione, che hanno registrato il tutto esaurito. Bene anche per i negozi che hanno deciso di restare aperti e permettere lo shopping sotto le stelle.

La città si è animata già dalle 19 con le molte persone che hanno scelto di iniziare la festa sorseggiando uno dei tanti aperitivi proposti dai bar, per poi proseguire tra i tavoli del ristorante con le cene a tema bianco. A rallegrare la piazza Gramsci con il ballo è stata Roberta Santini dell’omonimo Centro Olistico e danza, che assieme alle sue piccole danzatrici ha regalato momenti emozionanti, mentre in piazza del Duomo turisti e residenti hanno potuto giocare ai tanti giochi da tavolo messi a disposizione dal negozio Goblin Town e da Aleagames Aps. Presenti anche diverse bancarelle di oggettistica e una pista di macchinine da corsa 4wd dietro alla statua del Gigante. E poi nelle varie strade animazione per bambini, dj set, musica, artisti di strada ed esibizioni di ballo.

La Pro Loco Carrara continua il suo impegno per animare il centro storico e creare momenti di aggregazione ma anche occasioni per far conoscere la città, ancora vetrina di “White”, e le sue attrazioni.