La mostra Tutta "L’alchimia della crisalide"

"L’alchimia della crisalide" di Selene Bozzato è un percorso di dieci opere che narra di trasformazione e di metafore pittoriche sul rapporto stretto esistente fra l’essere umano e la realtà. Un percorso che è arrivato al Museo di San Giovanni, a Fivizzano, con una interessante mostra che resterà visitabile fino al 20 ottobre a cura del professor Giammarco Puntelli. Bozzato si rispecchia in questo percorso, che è narrativo, attraverso una pittura che coglie l’essenza di varie discipline, dalla letteratura alla musica. La rassegna è stata ospitata quest’estate nel Palazzo Ducale del Gattopardo, a Palma di Montechiaro, pubblicata sul libro “Artisti sulle tracce del Gattopardo”, scritto dallo stesso Puntelli e pubblicato dalla Giorgio Mondadori, uno dei successi editoriali dell’estate per quanto riguarda il settore. "L’alchimia della crisalide" di Selene Bozzato, inoltre, sarà presentata, con un progetto didattico, alle scuole superiori con l’intento di far riflettere sul fenomeno culturale del cambiamento personale e collettivo partendo dal celebre romanzo del “Gattopardo“ di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. Cosa che avverrà con una conferenza interattiva, in programma il 6 ottobre, alle ore 10, al Museo di San Giovanni con relatori il professor Puntelli e l’artista Selene presentati dall’assessore alla cultura Francesca Nobili e dal responsabile del museo Francesco Leonardi. Il progetto era stato presentato a Palazzo a Ducale di Massa dagli stessi Nobili e Leonardi e dal capo di gabinetto della Provincia, Pietro Leoncini.

Gli alchimisti si impegnavano per trasformare gli elementi in oro. Per questo impiegavano tutte le loro forze, le loro energie e il loro sapere per realizzare la magia. Quella stessa magia che si trova a compiere la crisalide, che all’interno del suo nome già raccoglie la luce dell’oro, trasformandosi in quella che può essere definita una vera e propria meraviglia. Con queste opere d’arte Selene Bozzato sceglie dunque di raccontare una vera e propria magia della vita che si compie. La mostra, che ha il patrocinio della Provincia e del Comune di Fivizzano, è visitabile da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 mentre il lunedì solo di mattina (9.30-12.30).