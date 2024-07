La memoria a Torano. Una targa ricorderà Orsi. Eroina della shoah. Cerimonia con Mattei

Shoa: a Torano notte e giorno una targa alla memoria di Erminia Orsi. Stasera alle 20,45 la studiosa Maria Mattei porrà un riconoscimento davanti alla casa natale della Giusta Erminia Orsi, la toranese, anarchica ed antifascista, che salvò dai nazisti centinaia di ebrei.

Nata a Torano il 13 gennaio 1909, Erminia era emigrata per motivi politici e per amore in Francia dove fece parte del movimento clandestino che aiutava gli ebrei a cercare una via di uscita al genocidio: "tutto quello che ho fatto io è stato trovare gli ebrei e portarli a Chambon in treno, mi sono occupata dei trasporti" raccontò in seguito.

La sua storia, recuperata dalla ricercatrice Maria Mattei che si occupa da tempo di studi delle donne e dei legami tra le Apuane e il mondo angloamericano, è di grande coraggio, umanità, fede e libertà, incredibile e dolorosa, e le è valsa il riconoscimento come Giusta tra le Nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme. Una storia che Torano, e la comunità toranese, vuole tramandare alle nuove generazioni.

L’accesso al percorso espositivo che quest’anno si ispira al tema dell’oro e della Fabbrica di Cioccolato è libero (dalle 19.30). Sono 23 gli artisti che espongono in questa edizione contaminando, con le loro opere ed installazioni, piazze, cantine, vicoli del borgo dei cavatori. In mostra ci sono le opere di Achille Pardini, Alexandra Borodinova, Andrea Vannoni, Carmen Bertacchi, Dale, Giorgio Meccheri, Leonel Guarda, Luciana Bertaccini, Maria Gasparotti, Massimiliano De Vitis, Massimiliano Merler, Maurizio Martinelli, Michele Monfroni, Oxana La, Oronzo Luciano Vittorio Ricci, Roger Martin Wilson, Rosanna Rotondi, Sandra Rigali, Stefano Graziano, Stefano Siani, Viola Maria Rossi, Veronica Caleo, Vittoria Angela Romei.

La rassegna è organizzata dal Comune di Carrara, Fondazione CrC, Ditta Calacata Borghini e Calacata Crestole, Ditta Viva It, Barattini Marmi, il fondamentale sostegno della Fondazione Marmo per la Residenza d’artista ed il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana.