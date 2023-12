La magia del concerto dei Re Magi in Comune. Protagoniste le scuole Giorgini, Palma e Pea

In occasione dell’accensione dell’albero e del presepe al primo piano del Comune, realizzati dal Centro francescano internazionale di studi per il dialogo fra i popoli, si è tenuto l’annuale concerto ’I Re Magi cantori della Stella’, 31ª edizione, con la partecipazione del coro del Liceo musicale Palma, diretto dal professor Paolo Biancalana, dell’orchestra della scuola media Giorgini di Montignoso unitamente alle trombe e ai fiati dell’Istituto comprensivo Enrico Pea di Seravezza diretto dal professor Luigi Pellegrini. Dopo il benvenuto e i saluti, il sindaco Francesco Persiani ha acceso l’albero di Natale mentre don Samuele Agnesini, parroco della Cattedrale, ha acceso le luci del presepe. Entrambi resteranno accesi fino al 6 gennaio. Al concerto erano presenti anche il vicesindaco Andrea Cella, il presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato, gli assessori Giorgia Garau, Roberto Acerbo, Alice Rossetti e Daniele Pepe; Vincenzo Genovese per l’Ufficio scolastico, il vice preside della scuola Giorgini Corrado Giunti, Augusto Borsi, preside della scuola Battolla di via Cavour, i docenti Massimo Montaldi, Sena Fini, Federico Trufelli e Marco De Novellis, le insegnanti dell’asilo Aquilone di Massa, con i piccoli, e Aurora Baccioli, presidente della Consulta degli Studenti della provincia. Grande è stata la partecipazione del pubblico.

Il Centro francescano, presieduto da Maria Luisa Drago, ricorda le altre manifestazioni delle festività: la messa della pace il 1 gennaio e la messa dei Re Magi il 6 gennaio al termine della quale i Re Magi proseguiranno il viaggio fino all’Opa per portare doni ai piccoli pazienti.